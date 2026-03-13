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Las imágenes de la reconstrucción de los hechos en el crimen de Francisca Cadenas: el lugar donde escondieron sus restos

La Guardia Civil halla sus restos en el patio de la vivienda de los hermanos investigados en Hornachos.

Restos óseos Francisca Cadenas

Las imágenes de la construcción de los hechos en el crimen de Francisca Cadenas: el lugar donde escondieron sus restos | Antena 3 Noticias

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El caso de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en la localidad pacense de Hornachos, avanza hacia su resolución nueve años después. La Guardia Civil ha localizado los restos óseos de la mujer en el interior de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su desaparición. Uno de ellos ha confesado ser el autor del crimen.

Los restos aparecieron durante el registro de la casa, donde los agentes encontraron los huesos ocultos bajo el suelo de un pequeño patio interior. Según la investigación, estaban enterrados en una arqueta situada en una zona de paso dentro de la vivienda.

El hallazgo se produjo tras un registro que se prolongó durante más de doce horas, llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El lugar donde ocultaron los restos

La inspección se centró en un patio interior de apenas diez metros cuadrados. Allí, bajo una arqueta cubierta con cemento y losetas, los agentes localizaron los restos óseos que posteriormente han sido identificados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Sobre el punto donde estaban enterrados se habían colocado distintos objetos para disimular el lugar. Entre ellos había macetas, plantas, sacos de tierra e incluso una lavadora, según fuentes de la investigación.

Los dos hermanos detenidos permanecían esposados y sentados mientras los agentes realizaban el registro de la vivienda y descubrían el lugar donde se encontraban los restos. La casa se encuentra a pocos metros del domicilio de la víctima.

La confesión de uno de los hermanos

Durante las últimas horas, uno de los detenidos ha reconocido ante la Guardia Civil que fue él quien cometió el asesinato de Francisca Cadenas hace nueve años. En su declaración, el hombre ha exculpado a su hermano y ha asegurado que este no participó en el crimen porque ese día se encontraba en el hospital.

La confesión se produce después de que ambos fueran interrogados durante varias horas en el cuartel de la Guardia Civil en Zafra. Los dos sospechosos permanecen detenidos y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.

Una desaparición a pocos metros de casa

Francisca Cadenas desapareció en mayo de 2017 tras recorrer un trayecto de apenas 50 metros desde su vivienda. La última vez que se la vio fue en un callejón cercano a su domicilio, muy próximo también a la casa de los dos hermanos ahora detenidos.

Durante estos años, la familia convivió con los sospechosos como vecinos. Entre ambas viviendas había apenas 23 metros de distancia. La investigación llegó a archivarse, pero fue reactivada en 2024, cuando la UCO asumió el caso y abrió nuevas líneas de investigación. A partir de entonces se intensificaron las pesquisas en la zona donde se perdió el rastro de la mujer.

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