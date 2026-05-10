Noticias de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

La llegada de los pasajeros del MV Hondius a Tenerife, la campaña andaluza y el clásico, entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 10 de mayo.

Despega el avión que lleva a los 14 españoles rumbo a Madrid

El crucero de expedición MV Hondius llegó al Puerto de Granadilla (Canarias) tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. Las autoridades españolas activaron un amplio operativo sanitario y logístico para organizar el desembarco seguro de pasajeros y tripulación. El barco permanece fondeado mientras médicos y epidemiólogos realizan una última revisión para confirmar que todos siguen sin síntomas.

Los primeros en abandonar el crucero fueron los 14 pasajeros españoles, trasladados en zódiacs y posteriormente en un avión militar hacia Madrid. Allí cumplirán cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla, donde serán atendidos en un circuito sanitario especial y se les repetirán pruebas PCR durante los próximos días.

El desembarco se realiza de forma escalonada y bajo estrictas medidas de seguridad, con uso obligatorio de mascarillas FFP2 y limitación de equipaje. Además, se estableció un perímetro de seguridad marítima alrededor del buque.

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que todos los pasajeros continúan asintomáticos y destacó la coordinación internacional del operativo, en el que participan España, la OMS y organismos europeos. Una vez finalizado el desembarco, el MV Hondius repostará en Granadilla antes de continuar viaje hacia Róterdam con parte de la tripulación a bordo.

Por último, el papa León XIV agradeció a Canarias la acogida prestada al crucero y anunció una próxima visita a Tenerife y Gran Canaria.

Actos de campaña de cara a las elecciones de Andalucía

A una semana de las elecciones andaluzas, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno protagonizaron en Málaga su primer gran acto conjunto de campaña ante más de seis mil personas. El evento comenzó con un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante una persecución a una narcolancha.

Tanto Feijóo como Moreno criticaron duramente al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no asistir al funeral de los agentes. El líder del PP reclamó responsabilidades y prometió mejorar los medios y recursos de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico. Moreno también pidió reformas legales y más apoyo para la Guardia Civil.

Durante el acto, Feijóo elogió la gestión de Moreno y afirmó que es el único candidato capaz de presidir la Junta tras las elecciones del 17 de mayo. Además, cargó contra el PSOE por casos de corrupción y criticó la gestión del Gobierno central.

Por su parte, Pedro Sánchez participó en un mitin en Cádiz junto a María Jesús Montero, donde destacó la respuesta de España ante la crisis sanitaria del crucero MV Hondius y elogió la solidaridad de Canarias. También expresó sus condolencias por la muerte de los guardias civiles y agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Sánchez defendió el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar y aprovechó para criticar a la oposición, especialmente a Vox, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, a quien acusó de deteriorar la sanidad pública mediante recortes y privatizaciones. Finalmente, llamó a movilizar al electorado progresista en los comicios andaluces.

Mbappé se pierde el Clásico decisivo mientras el Barça arropa a Flick por la muerte de su padre

Kylian Mbappé no jugará el Clásico de este domingo en el Camp Nou, un partido clave que podría dar el título de Liga al FC Barcelona si el Real Madrid no gana. El delantero francés arrastra problemas físicos y abandonó antes de tiempo el último entrenamiento, aumentando las dudas sobre su compromiso tras la polémica generada por su reciente viaje a Italia durante otra ausencia ante el Espanyol.

La baja de Mbappé se suma a otras importantes ausencias en el equipo de Álvaro Arbeloa, como Carvajal, Militao, Rodrygo o Valverde. El técnico madridista tendrá que afrontar el duelo con un once muy condicionado, liderado por Vinicius y Bellingham.

En el lado azulgrana, el día estuvo marcado por el fallecimiento del padre de Hansi Flick. El Barcelona mostró públicamente su apoyo al técnico alemán, que aun así dirigirá al equipo desde el banquillo. Antes del encuentro se guardará un minuto de silencio y los jugadores lucirán brazaletes negros en señal de duelo. El Real Madrid también envió sus condolencias a Flick y su familia.

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