Interior recibe una alerta por amenazas yihadistas contra policías y manifestantes en España

El Ministerio del Interior ha recibido una alerta urgente por la difusión de amenazas yihadistas dirigidas contra policías y manifestantes en España. El aviso llega después de que los servicios de vigilancia detectaran una publicación en una página web vinculada al entorno terrorista de Dáesh en la que se anima a cometer atentados aprovechando las concentraciones de personas.

La advertencia ha sido trasladada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que localizó el contenido durante sus labores habituales de monitorización. Aunque el mensaje hace referencia a las movilizaciones que se están celebrando en distintos países europeos, incluye una mención expresa a España.

Un llamamiento a atacar durante las manifestaciones

Según un documento interno de Interior, la publicación anima a "atacar tanto a la policía como a los manifestantes" durante las protestas. El contenido no se limita a lanzar amenazas. También recoge indicaciones sobre distintas formas de cometer atentados, entre ellas el uso de armas blancas y explosivos. Además, otros usuarios del mismo entorno plantean los atropellos como otra posible modalidad de ataque.

La publicación también hace referencia a las protestas en Francia. En concreto, presenta la elevada asistencia de manifestantes como una "rara y valiosa oportunidad de atacarlos". Asimismo, señala a los agentes policiales como posibles objetivos durante los momentos de tensión o los forcejeos que puedan producirse en las concentraciones.

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