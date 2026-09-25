Detienen a un joven acusado de secuestrar y maniatar a su pareja a un árbol en Málaga

Un joven ha sido detenido por presuntamente haber secuestrado a su pareja y maniatarla a un árbol con una capucha y amordazarla en medio del campo en la localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga).

La mujer fue rescatada gracias a que el pasado martes sus familiares avisaran a la Guardia Civil de que habían recibido unas imágenes en las que se veía a la mujer ensangrentada y no sabían el lugar donde se encontraba.

Durante la búsqueda de la mujer, se detuvo al presunto autor, que no aportó información al respecto, y los agentes efectuaron un operativo de búsqueda.

Además, el autor del secuestro habría llegado a enviar un vídeo del secuestro a la familia de la víctima, pero sin llegar a revelar su paradero. La víctima fue rescatada por unos ciclistas que la encontraron sola en mitad del campo.

No es la primera vez que pasa

Pero no es la primera vez que un caso así sucede; también en la Comunidad Valenciana sucedió algo parecido: una pareja, en este caso formada por un hombre y una mujer, fue detenida el pasado mes de junio por presuntamente secuestrar, agredir sexualmente y obligar a realizar transferencias bancarias a una mujer con la que convivían. Según la investigación, la víctima permaneció retenida durante dos días y posteriormente fue introducida, maniatada, en el maletero de un vehículo.

Otro caso parecido ocurrió en Salamanca en agosto de 2024, donde un hombre fue acusado de mantener retenida durante aproximadamente un mes a su pareja, atada de pies y manos a una cama en una vivienda del barrio de El Carmen. Los hechos se remontan al verano de 2024 y fueron descubiertos después de que varios vecinos alertaran a la Policía al escuchar los gritos de auxilio de la joven. Los agentes encontraron a la víctima inmovilizada y con múltiples lesiones.