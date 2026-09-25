Riesgo de contaminación en la ría de Orio por el incendio de un barco pesquero

El barco pesquero 'Gure Gaskuña' proveniente de Ondarroa, se encontraba desde hace unos días en el puerto de Orio (País Vasco) por motivos de reparación cuando este jueves sobre las 11:45 horas se inició un fuego por motivos que todavía se desconocen.

Tres operarios tuvieron que ser atendidos en el lugar por inhalación de humo, de los cuales uno fue dado de alta en el propio lugar, mientras que los otros dos compañeros tuvieron que ser trasladados al Hospital Donostia.

Los bomberos estuvieron trabajando para lograr sofocarlo hasta pasadas las nueve de la noche. Ahora el pesquero se encuentra semihundido tras escorarse, pero sin rastro del fuego.

Riesgo de fuga

Desde que se inició la columna de humo, el Departamento de Salud emitió un comunicado en el que indicaba a los vecinos de Orio y Aia mantener las ventanas cerradas y las persianas bajadas. También se cerró el acceso a la playa cuando el humo invadió el arenal.

Este viernes la localidad ha vuelto a la normalidad. No obstante, sigue activo el Plan de Emergencias y desde primera hora de la mañana hay equipos de buzos trabajando sobre la zona para su estabilización. Lo que preocupa es el riesgo de una fuga de hidrocarburos bajo el agua.

Ante esto se han desplegado unas barreras anticontaminación y unas boyas para perimetrar la zona. De esta forma, lo que se pretende es acotar la zona y evitar en el caso de una filtración de gasoil u otros contaminantes que se expanda por otras zonas.

"Bajo control"

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Orio ha confirmado que el incendio "está controlado". En un comunicado, el Consistorio ha señalado que "se han adoptado las medidas de protección necesarias para evitar vertidos al entorno".

Además, ha asegurado que "en estos momentos la situación está bajo control y en los próximos días se mantendrán las medidas de prevención y protección para preservar el entorno y evitar posibles vertidos".

Siguiendo la recomendación del Departamento de Salud, no se recomienda bañarse en la playa, ni en la zona de la ría donde se encuentra el barco.

"Esta recomendación se establece como una medida preventiva, teniendo en cuenta la evolución de la situación y las condiciones ambientales", han apuntado las mismas fuentes.