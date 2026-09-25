Muere un trabajador de 30 años tras desplomarse un muro en Alcobendas

Trágico suceso en la Comunidad de Madrid. Un trabajador de unos 30 años ha muerto este viernes tras desplomarse un muro en un vaciado de obra de un chalet en Alcobendas.

Los hechos han ocurrido cuando se procedía a realizar un hueco para meter un transformador, ha detallado un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Hasta siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid estuvieron trabajando para su rescate. Cuando accedieron al mismo, un médico de Summa 112 confirmó el fallecimiento.

La Policía Local de Alcobendas se ha encargado de la investigación. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos.

Sepultado entre escombros durante días

No es la primera vez que conocemos una noticia similar. Siete días depués del terremoto de Venezuela, los equipos de rescate no cesaban en la búsqueda de supervivientes. En un centro comercial en ruinas estaba atrapado Hernán. Sepultado bajo ocho plantas que se derrumbaron, pero a través de un agujero mantenía la comunicación con los rescatistas, hasta que finalmente consiguieron llegar hasta él y rescatarlo.

Sin embargo, el apoyo emocional es igual de importante que el soporte alimenticio que le han hecho llegar a través de una manguera. Con una jeringuilla introducen suero y agua en la manguera que llegaba a Hernán. Todo con tal de que pudiera mantenerse hidratado, mientras buscaban la manera de poder liberarlo.

No resultó nada fácil pues sobre él había toneladas de hierro y otros materiales inestables, lo que complicaba su rescate, ya que cada bloque que retiraban es una amenaza para la estructura.

Ante dicha estructura tan frágil, los efectivos de rescate solo podían avanzar con herramientas manuales. Centímetro a centímetro retiraban los escombros, a la vez que ingenieros evaluaban cada movimiento.