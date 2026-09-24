Manolita, vecina del hombre que llevaba años muerto en su casa: "Había ratas como caimanes de grandes"

En un pequeño municipio de Barcelona, los Mossos d'Esqueadra han encontrado un cuerpo sin vida que, según investigan, llevaba al menos dos años muerto en su propia casa. El cadáver del hombre convivía con su mujer y su hija, que han sido trasladadas al hospital para ser valoradas.

Los vecinos de Cabrera d'Anoia dieron el aviso a las autoridades porque hacía mucho tiempo que no veían salir a la familia de la vivienda. Una de ellas, Manolita, explica que el hombre llevaba "entre 3 y 5 años que no salía para nada".

Poco después del confinamiento, madre e hija habían salido poco de la finca y se abastecían mediante compras por internet, donde los repartidores de comida les dejaban el pedido en el domicilio.

Sin embargo, cuando la mujer del fallecido salía a la calle le preguntaba: "¿Y tú marido que ya no se le ve? Que antes bajaba la cuesta". Pero esta le respondía que "no se encuentra bien".

El coche de la víctima no había sido utilizado desde hacía años y había pasado la última ITV en 2023. Alrededor había basura acumulada. Manolita cuenta que "la montaña estaba hasta arriba" y que "había ratas como caimanes de grandes".

Cubierto con una manta

Ante las quejas de los vecinos a las autoridades catalanas, los mossos se presentan en la casa. En su interior encuentran acumulación de basura y el cadáver del hombre, de unos 75 años en avanzado estado de descomposición. Estaba cubierto con una manta y se encontraba en una de las estancias de la casa.

Junto a él convivía su hija y mujer, esta última ha explicado a los agentes que había fallecido en 2024 cuando estaba sentado en el sofá y que lo habían trasladado a una habitación donde lo habían cubierto.

Ahora se investigan los años que el hombre lleva fallecido, aunque no se han apreciado indicios de criminalidad en la primera inspección, según los mossos todo apunta a una muerte natural.

Será la autopsia quien deberá determinar ahora cuándo se produjo exactamente el fallecimiento y cuál fue la causa.

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