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Desahucio Maricarmen

Ola de insultos y amenazas a una inmobiliaria gallega a la que confunden con la propietaria del piso de Maricarmen

El parecido en el nombre de ambas inmobiliarias ha dado lugar a la confusión.

Comunicado de la inmobiliaria

Ola de insultos y amenazas a una inmobiliaria gallega a la que confunden con la propietaria del piso de Maricarmen en Madrid | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La inmobiliaria de la localidad pontevedresa de Baiona se llama Urban Gestión Inmobiliaria y la empresa propietaria del piso de Maricarmen Urbagestión Desarrollo e Inversiones de Madrid, el parecido ha llevado a una desagradable confusión.

La inmobiliaria gallega ha denunciado haber sido blanco de una lluvia de insultos. "Estamos recibiendo mensajes ofensivos, acusaciones y amenazas dirigidas contra nuestra empresa y contra las personas que trabajamos en ella", han explicado en un comunicado. Además deja "absolutamente claro: Urban Gestión Inmobiliaria no tiene ninguna relación con Urbagestión Desarrollo e Inversiones de Madrid".

Se presentan como una "empresa independiente, con sede y actividad profesional en Baiona". Maricarmen fue desahuciada el miércoles con 87 años y una discapacidad reconocida del 50%. Llevaba 70 años viviendo en su casa del distro Retiro en Madrid y tras lograr evitar hasta en tres ocasiones el desahucio, finalmente esta semana no se pudo parar.

La imagen de la mujer abandonando su casa en camilla ha provocado el clamor en todos los rincones del país. Durante la operación se vivieron momentos de tensión y el Sindicato de Inquilinos ha hablado de "violencia policial". Delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado investigar la actuación policial al ver "imágenes que no han gustado" de la respuesta de algunos agentes a los manifestantes.

"La totalidad de lo que sucedió por la mañana, como lo que sucedió por la tarde, se desarrolló con normalidad y con respeto", ha subrayado Francisco Martín antes de reconocer que se vivieron "momentos de tensión" en los que "exaltados" atacaron a las fuerzas de seguridad que tuvieron que responder. Y ha apostillado: "También hemos podido ver imágenes que no nos han gustado en relación con alguna respuesta por parte de algunos agentes policiales".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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