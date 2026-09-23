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Detenida la pareja del arquitecto Josep Juanpere por su presunta relación con su muerte en Baqueira

La primera autopsia certificó que la muerte había sido por causas naturales, pero la investigación de la División de Investigación Criminal ha acabado con el arresto de la mujer.

El arquitecto Josep Juanpere

El arquitecto Josep Juanpere GCA ARCHITECTS

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Claudia Justes
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Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a quien fuera pareja del arquitecto Josep Juanpere por su presunta relación con la muerte del arquitecto el pasado mes de diciembre en Baqueira. La investigación, que permanece bajo secreto de las actuaciones, está siendo llevada a cabo por la División de Investigación Criminal (DIC), así lo comunicaban esta mañana a través de su cuenta oficial de X.

“Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones”.

La detención se produce después de que los investigadores comenzaran a indagar en las circunstancias de la muerte de Juanpere, inicialmente atribuida a causas naturales.

La primera hipótesis: muerte por causas naturales

El 24 de diciembre, el arquitecto acudió al Hospital de Vielha, donde permaneció varias horas en observación. Dos días después, el 26 de diciembre, Josep Juanpere fue encontrado muerto en su segunda residencia de Baqueira, en Vall d'Aran.

En un primer momento, se informó de que el fallecimiento se había producido por causas naturales. Sin embargo, pocos días después, los Mossos d'Esquadra comenzaron a investigar a su pareja por su posible vinculación con los hechos.

Tras el arresto, los agentes deberán trasladar a la detenida hasta los juzgados de Vielha, encargados de instruir el caso. Allí podrá prestar declaración ante el juez o acogerse a su derecho a no declarar.

Por el momento, los Mossos d'Esquadra no han precisado qué delito se le atribuye a la detenida ni han querido dar más información sobre el caso.

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