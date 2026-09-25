Un predicador religioso será juzgado por acosar a un camarero por su orientación sexual

Un predicador de la religión católica será juzgado el próximo martes en la ciudad gallega de Vigo por presuntamente acosar a un camarero por su orientación sexual. El religioso deberá responder por delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, en concurso con otro contra la integridad moral, por el que le piden un año y medio de cárcel, tras haber hostigado, presuntamente, a un camarero homosexual.

"Deberías estar en el infierno"

El procesado apareció de forma continuada por las inmediaciones de la cafetería de la víctima entre junio y agosto de 2025, que con ánimo de incomodarle y humillarle públicamente profería de forma enérgica expresiones como "deberías estar en el infierno". Cabe recalcar que el hombre se vio obligado a dejar su empleo ante una situación totalmente insostenible para la víctima.

El Ministerio Público pide su inhabilitación como docente

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público reclama diez meses de multa a razón de diez euros diarios, la inhabilitación especial para profesiones docentes, deportivas o de tiempo libre durante seis años y medio, y la imposición de la agravante de discriminación por orientación sexual. La audiencia preliminar está prevista para el próximo martes a las 10:45 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Un caso con otros precedentes

En Palma, la Policía Nacional detuvo el 28 de agosto de 2026 a un hombre acusado de acosar, insultar y amenazar reiteradamente a otro por su orientación sexual. La víctima, que regenta un establecimiento en el distrito Oeste de la ciudad, explicó a los agentes que sufría los ataques desde febrero. Según su denuncia, el sospechoso comenzó profiriendo insultos homófobos frente a su negocio y, con el paso de los meses, su comportamiento se volvió más agresivo.

En Benidorm, un camarero de un pub fue condenado a seis meses de prisión y 1.960 euros después de insultar y agredir a dos hombres por su orientación sexual. La sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Alicante tras un acuerdo de conformidad y es firme. Los hechos ocurrieron la noche del 30 de octubre de 2022. Según los hechos declarados probados, el camarero se acercó a la mesa de las dos víctimas y les preguntó si eran homosexuales. Cuando intentaron abandonar el establecimiento, volvió a dirigirse a ellos con expresiones despectivas delante del resto de clientes.