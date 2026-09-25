Un cayuco con 107 personas a bordo llega a El Hierro

El Hierro volvió a convertirse este jueves en punto de llegada de una nueva embarcación. Un cayuco con 107 personas a bordo fue localizado en aguas próximas a la Isla y trasladado posteriormente al puerto de La Restinga, donde se activó el dispositivo sanitario y de atención humanitaria para asistir a todos sus ocupantes.

La embarcación fue detectada al sur de la Isla después de que sus propios ocupantes alertaran de su situación. Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó medios de búsqueda y rescate para localizar el cayuco y garantizar una llegada segura a puerto.

El desembarco se produjo durante la tarde en el muelle de La Restinga, donde equipos del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja prestaron asistencia a los migrantes nada más tocar tierra. Aunque la mayoría presentaba buen estado de salud tras la travesía, dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Embarcación procedente de Gambia

Según los datos facilitados por los servicios de emergencia, entre los ocupantes viajaban 19 mujeres y 12 menores de edad, formando parte de un grupo compuesto mayoritariamente por personas de origen subsahariano.

Los propios migrantes relataron a los equipos de asistencia que habían partido desde Gambia y que la travesía se prolongó durante varios días antes de alcanzar las proximidades de El Hierro. A bordo viajaban personas procedentes de distintos países de África occidental, entre ellos Gambia, Senegal, Mali y Guinea Conakry.

La llegada de este cayuco se suma a otros rescates registrados en las últimas horas en aguas del Archipiélago y vuelve a poner el foco sobre la Ruta Canaria, considerada una de las más peligrosas para quienes intentan alcanzar territorio europeo por vía marítima.

Mientras el dispositivo de atención completaba su trabajo en el puerto herreño, la imagen de las 107 personas desembarcando dejaba una nueva escena de supervivencia en el Atlántico y recordaba la realidad de una ruta migratoria que continúa teniendo a Canarias como una de sus principales puertas de entrada.