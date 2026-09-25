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Atracan una joyería, amordazan a una empleada, la encierran y se dan a la fuga con las llaves

Otra trabajadora dio la voz de alarma al percatarse de lo ocurrido y llamó a la Policía.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este jueves, se produjo un atraco en una joyería del barrio de Guindalera, en Madrid. Dos individuos accedieron al establecimiento aprovechando la entrada de una delas empleadas y la amenazaron con la intención de hacerse con el dinero en efectivo y joyas. La Policía Nacional los busca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 10:15 horas en una joyería de la avenida de Bruselas, cuando la trabajadora se disponía a acceder a su puesto de trabajo, según detalla Europa Press. Fue en ese momento cuando dos varones se acercaron por detrás y aprovecharon que la empleada estaba abriendo la puerta para entrar en la joyería.

Amenazaron y amordazaron a la empleada

Ya dentro, los asaltantes amenazaron a la trabajadora para que abriera la caja, de donde se hicieron con el dinero en efectivo, además de con diversas joyas.

Tras ello, no conformes con lo ocurrido, los dos individuos amordazaron a la empleada y la dejaron encerrada en el interior de la joyería antes de darse a la fuga con las llaves del establecimiento. Por el momento, se desconoce la dirección que tomaron.

Otra de las empleadas de la joyería fue la que dio la voz de alarma y avisó a la Policía. A su llegada, los agentes localizaron a la trabajadora y comprobaron los hechos.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de identificar y localizar a los autores del atraco. Los investigadores pueden contar, además, con las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería, que podrían aportar información sobre los asaltantes y la huida.

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