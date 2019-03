La Policía puede ser un buen amigo en las redes sociales

La Policía y la Guardia Civil han recibido 1.500 consultas de menores de edad, de las que un 80 por ciento están relacionadas con el ciberacoso y las usurpaciones de identidad, desde que el pasado mes de noviembre el Ministerio del Interior inició el 'Plan Contigo' junto a la red social Tuenti.



Así, con motivo de la celebración del Día Europeo de Internet , Eduardo, que es miembro de la Brigada de investigación tecnológica, Grupo primero de Protección al menor de la Policía, encargado de perseguir la pornografía infantil y el acoso sexual a menores, ha explicado que en algunos casos los menores de edad que envían un mensaje de auxilio "no quieren que sus padres se enteren porque pueden quitarles Internet".



También ha comentado que el ciberacoso sexual "ha aumentado debido a que el acceso de Internet se ha incrementado con la posibilidad de acceder desde distintos dispositivos" y ha precisado distintos tipos de actividades ilícitas de las que son víctimas los menores en Internet, con edades comprendidas entre los 9 y los 17 año, entre las que ha destacado el 'sexting', el 'grooming', el 'ciberbullying' y el ciberacoso.



En relación con el 'sexting', ha indicado que se trata de la realización y envío, de forma intencionada, de fotografías de contenido sexual a la pareja por parte del menor. En este sentido, ha advertido de que existe el riesgo de que estas fotografías se publiquen en Internet debido, por ejemplo, "a que la pareja se enfade".



El miembro de la Brigada de investigación tecnológica ha recordado que en la Operación Camaleón se detuvo a un criminal "muy cruel" que acosaba a 250 víctimas en España --de las que sólo denunciaron tres-- y que en la Operación Critiri un hombre acosaba a 50 víctimas en Estonia y Suecia, "una de las cuales se suicidó".



Asimismo, ha añadido que esta práctica "se une al 'grooming', que consiste en el acoso sexual para obtener fotografías de contenido pornográfico y "que puede llegar a que el acosador quede con el menor de edad y abuse sexualmente de él". "Al acosador que practica 'grooming' no le importa ni los daños ni el trauma que puede causar en la víctima. Las víctimas que piensan que con capaces de salir por sí mismas no van a poder hacerlo sin la ayuda de los padres, educadores y, en último término, de nosotros, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que estamos para ayudarles", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que el perfil del acosador que realiza 'grooming' "es el de un hombre, pero sin una edad determinada". "Los autores de este acoso pueden ser cada vez más jóvenes porque tienen un mayor dominio de las redes sociales", ha añadido. Además, ha precisado que, en algunos casos, los acosadores "consiguen robar las contraseñas del Messenger a los menores" y ha diferenciado entre "los que obtienen las imágenes de contenido sexual para uso personal y quienes las comparten con otros pederastas para obtener reconocimiento social".