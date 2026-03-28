La Policía Nacional encuentra un narcotúnel cerca de la frontera de Ceuta con Marruecos

La Policía Nacional ha localizado este sábado un narcotúnel en el polígono del Tarajal, en Ceuta, en el marco de una operación antidroga que se ha saldado hasta ahora con la detención de 16 personas.

La infraestructura ha sido encontrada en dos naves enlazadas entre sí, situadas en una zona próxima a la frontera con Marruecos, donde los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) trabajan desde anoche para comprobar el alcance de la construcción subterránea y determinar si termina en el lado marroquí.

Los agentes han accedido a una nave industrial del Polígono del Tarajal, donde han localizado una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para trasladar droga desde Marruecos a Ceuta.

La Policía Nacional ha solicitado además el apoyo de Bomberos para continuar los trabajos en la zona. Durante este sábado, los agentes han utilizado también un dron que ha sobrevolado en varias ocasiones tanto la parte superior de las naves como la franja hacia Marruecos, con el objetivo de obtener información sobre la posible extensión del túnel y comprobar su trazado.

Por el momento, el trabajo sigue en curso y no se ha cerrado todavía el alcance exacto de la cavidad subterránea ni el punto final de la misma.

Otro narcotúnel en 2025

El hallazgo ha vuelto a poner el foco sobre las rutas del tráfico de hachís entre Marruecos y España. El precedente más cercano de este caso remite a la llamada 'Operación Hades', una investigación que comenzó a tomar forma a comienzos de 2025 y que permitió descubrir un túnel en una nave industrial del mismo entorno fronterizo.

Aquel túnel tenía una longitud aproximada de 50 metros y una profundidad de 12 metros. Era una infraestructura estrecha, de unos 40 centímetros de ancho y 60 de alto, diseñada para el paso de personas cargadas con droga desde Marruecos a territorio español.

La operación se saldó con múltiplesdetenciones. Entre ellas figuran dos agentes de la Guardia Civil, arrestados en la madrugada del 31 de enero de 2025, además de otras siete personas, entre las que se encontraba el entonces diputado de la Asamblea de Ceuta por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Mohamed Ali Duas, y dos familiares suyos.

También fueron detenidas otras personas vinculadas a la presunta red. La Audiencia Nacional, por su parte, puso en libertad bajo fianza a los dos guardias civiles detenidos, acusados de presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y cohecho. Según el sumario del caso, las autoridades sospechaban que ambos se beneficiaban del dinero de la droga a cambio de hacer la vista gorda en los controles del puerto ceutí.

Duas también fue puesto en libertad provisional tras el pago de 20.000 euros. El político trabajaba como funcionario de prisiones desde 2009 en el Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal y, según la información incluida en el contexto del caso, había cumplido condena en una cárcel de Algeciras en la década de los 90 por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

La investigación de la 'Operación Hades' continúa abierta y, según la información aportada, hasta el momento se ha saldado con 15 detenidos, algunos de ellos ya en libertad. En la tercera fase del operativo, desarrollada en febrero del año pasado, la Guardia Civil localizó un túnel de 12 metros de profundidad que conectaba Ceuta con Marruecos para el tráfico de drogas.

La carga, principalmente resina de hachís, atravesaba la infraestructura y después era introducida en camiones con dobles fondos para su traslado al puerto de Algeciras y desde allí al resto de la península o a Europa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.