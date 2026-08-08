La Policía Nacional desarticula una de las mayores organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís asentada en España

La Policía Nacional ha asestado un gran golpe al narcotráfico tras desarticular una de las mayores organizaciones criminales que había en España dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, en especial hachís.

La droga partía desde Marruecos en dirección a las costas españolas, y a su vez, se transportaba a Madrid para su custodia y su posterior distribución a otras provincias y países de Europa.

La investigación, que ha contado con varias fases y ha sido dirigida por la instrucción, Plaza 1 de la Audiencia Nacional, se inició justo hace un año, en agosto de 2025, cuando se tuvo conocimiento a través de una plataforma de mensajería encriptada de que se estaban canalizando actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas.

Entraba por las costas españolas y se guardaba en pisos alquilados de Madrid

Tras varias pesquisas, se constató que, a través de las conversaciones mantenidas, existía una organización criminal muy bien organizada que introducía hachís y marihuana de Marruecos, a través de las costas españolas para luego ser transportada a Madrid para su almacenamiento en pisos alquilados dedicados a guardar la droga y distribuirla a clientes menores del territorio nacional e incluso a otros países europeos.

Una vez cobraban el dinero por la venta de sustancias estupefacientes, lo devolvían al cauce legal mediante la concesión de créditos fraudulentos, invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo, falsificando nóminas y facturas a través de empresas pantalla.

Los agentes descubrieron que uno de los miembros de la organización frecuentaba uno de los pisos que tenía arrendada la red en el barrio madrileño de Las Tablas, para clasificar y preparar las drogas. Una vez empaquetaba el hachís lo bajaba a un trastero donde otra persona de la organización la recogía para transportarla en coche a los clientes.

Decisiva la última fase de investigación

Ya en la recta final de la investigación, en la última fase, se incautaron 2.100 kilos de hachís en el barrio de El Cañaveral en Madrid, deteniendo al momento a los encargados del mantenimiento y custodia de este punto de distribución.

Desde agosto de 2025 hasta julio de 2026 se han llevado a cabo diferentes explotaciones con un total de 20 entradas y registros, Madrid (15), Guadalajara (2), Málaga (2) y Valencia (1), con la incautación total de 8.500 kilos de hachís, más de 1.100 kilos de marihuana, 47 botellas de gasolina presumiblemente para suministrar combustible a narcolanchas en alta mar, 19 vehículos, 12 relojes de lujo, 50.800 euros y un arma de fuego.

Se logró la detención de 57 personas, Madrid (45), Guadalajara (2), Burgos (1), Almería (1), Málaga (2) y Valencia (5), como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones, dictaminando la autoridad judicial el ingreso en prisión de 18 miembros. Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones e incautaciones.