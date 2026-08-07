Una mujer de 67 años, ingresada en Mérida por un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado este viernes un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 67 años, vecina de Valdetorres, que se encuentra ingresada en el Hospital de Mérida.

Con este diagnóstico, la región registra ya dos casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026. El primero fue confirmado en una mujer de 86 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que también tuvo que ser hospitalizada, aunque ya se encuentra de alta en su domicilio. En 2025, Extremadura notificó un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental y cinco fallecimientos asociados a esta infección.

Activa en las áreas de salud

Desde la dirección del SES se ha alertado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que mantengan la vigilancia ante cualquier sospecha de casos con síntomas compatibles. El objetivo es reforzar la capacidad de diagnóstico y detectar de forma temprana posibles nuevos contagios. El SES recuerda, no obstante, que la mayoría de las infecciones en humanos no presentan síntomas.

La comunidad cuenta con un Plan de Vigilancia de Vectores 2026, dentro del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores. Este año se han reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, considerados esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

Sanidad recomienda evitar acumulaciones de agua ya que pueden convertirse en puntos de cría de mosquitos. También aconseja mantener limpios canalones y desagües, tapar recipientes con agua en el exterior, instalar mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar repelentes autorizados.

Además, el SES recomienda vestir ropa de colores claros y cubrir la mayor parte del cuerpo cuando sea posible. También aconseja evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer a los insectos.