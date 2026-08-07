Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Delito

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

A la acusada se le imputan delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa. Y se encuentra en busca y captura tras no comparecer ante el tribunal.

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

Responde al nombre de Andrea Sánchez Antelo, de 32 años, y mide 155 centímetros de estatura. Así aparece sus datos en la ficha de los delincuentes más buscados de Europa de la Europol señalando que se le busca por un delito de fraude por ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos.

Esta mujer se ha hecho pasar por médica en un centro geriátrico de Lugo y en una clínica en A Coruña, incluso llegó a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción. A ese fraude se le añade otro como sanitaria que ha dado lugar a "un elevado número de víctimas, que fueron atendidas por una falsa médica".

En el pasado mes de noviembre un juez decretó la orden de busca y captura en relación con un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.

Tampoco compareció en el juicio que estaba previsto en un Juzgado de lo Penal de Lugo y por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.

Para ello, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación, según la acusación.

Así se vivió desde dentro el tiroteo en una escuela de Tailandia: alumnos escondidos bajo los pupitres y pasillos tomados por el pánico

Pánico en una escuela tailandesa durante un tiroteo

Publicidad

Mundo

La india Renu Dhariyal reconocida este viernes como la mujer con el pelo más largo del mundo

Una mujer logra el récord mundial con una melena de 2,71 metros tras casi una década sin cortarse el pelo

Pánico en una escuela tailandesa durante un tiroteo

Así se vivió desde dentro el tiroteo en una escuela de Tailandia: alumnos escondidos bajo los pupitres y pasillos tomados por el pánico

Crisis migratoria en Ceuta

Bruselas investiga si Rusia lanzó una campaña de desinformación aprovechando la crisis de Ceuta

Putin
OTAN

La inteligencia de EE.UU. cree que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

Patitos de goma
EEUU

¡Al agua pato! Así es la carrera benéfica que ha recaudado medio millón de euros

Vehículo afectado
SIRIA

Al menos dos muertos y 13 heridos tras la explosión de una bomba en un minibús cerca de Damasco

Por el momento, las autoridades no han determinado oficialmente si la explosión responde a un atentado.

Lechuga
Brote

¿Cuáles son los síntomas del brotes de ciclosporiasis que provoca "diarrea explosiva" y por la que han muerto dos personas?

Otras 300 personas están hospitalizadas y a esta hora se confirman más de 22.000 contagiados. Es el mayor número de casos registrados en la historia.

Manifestaciones en Argentina.

Al menos 12 detenidos y 5 heridos en las manifestaciones de Argentina contra un proyecto de ley sobre los desalojos

Tiroteo Tailandia

Un estudiante mata a tiros a sus abuelos y a cinco profesores y se suicida en una escuela de Tailandia

Donald Trump

Trump afirma que la guerra con Irán "terminará pronto", carga contra su nuevo rival demócrata y anuncia aranceles del 15% a los paneles solares

Publicidad