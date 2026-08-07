La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

Responde al nombre de Andrea Sánchez Antelo, de 32 años, y mide 155 centímetros de estatura. Así aparece sus datos en la ficha de los delincuentes más buscados de Europa de la Europol señalando que se le busca por un delito de fraude por ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos.

Esta mujer se ha hecho pasar por médica en un centro geriátrico de Lugo y en una clínica en A Coruña, incluso llegó a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción. A ese fraude se le añade otro como sanitaria que ha dado lugar a "un elevado número de víctimas, que fueron atendidas por una falsa médica".

En el pasado mes de noviembre un juez decretó la orden de busca y captura en relación con un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.

Tampoco compareció en el juicio que estaba previsto en un Juzgado de lo Penal de Lugo y por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.

Para ello, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación, según la acusación.