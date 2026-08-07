Muere un joven al caer al mar cuando intentaba cruzar a Ceuta en parapente desde Marruecos

Este viernes ha fallecido un joven, de origen subsahariano, tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente en las inmediaciones del espigón de Benzú, como han informado fuentes de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido alrededor de las 8 de la mañana, momento en el que los sistemas de vigilancia detectaron el intento de cruce, y acto seguido, se activó un dispositivo en el que participaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Las patrullas se desplazaron de inmediato hasta el lugar para rescatar al joven, que había caído al agua durante la maniobra y, cuando los agentes le localizaron, se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos del Instituto Armado practicaron maniobras de reanimación para salvarle la vida, aunque sin éxito, tuvieron que confirmar su muerte, según han declarado las fuentes.

El cuerpo fue trasladado a la base del Servicio Marítimo, situada en el puerto pesquero de Ceuta, donde ha permanecido a disposición de la autoridad judicial para la práctica de la autopsia.

Las fuentes han comentado que se trata del primer fallecimiento registrado en España de una persona que trataba de acceder al país mediante el uso de un parapente.

La Guardia Civil cuenta con una investigación abierta para descubrir las circunstancias en las que se produjo el accidente.