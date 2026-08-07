El Zoo Aquarium de Madrid recibe por todo lo alto a un bebé de elefante asiático de Sumatra

El Zoo Aquarium de Madrid ha recibido con inmensa alegría el nacimiento de una nueva cría de elefante asiático de Sumatra, una subespecie catalogada en Peligro Crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La madre de la cría rompió aguas alrededor de las dos de la tarde y veinte minutos más tarde dio a luz al pequeño elefante.

Durante el parto estuvieron presentes las demás hembras del grupo que no se despegaron de ella y no pararon de rodearla a ella y al recién nacido con sus trompas, emitiendo sus características y sonoras vocalizaciones que son una seña identificativa de esta especie. Este mágico momento fue inmortalizado por sus cuidadores y media hora después de producirse el alumbramiento, la pequeña criatura ya se levantaba y comenzaba a dar sus primeros pasos.

La cría ha pesado unos 80-90 kilos aproximadamente y se muestra activa y fuerte. La madre ha permanecido junto a su bebé desde el primer momento y se ha mostrado atenta y protectora. La veterinaria Eva Martínez explica que "durante las últimas semanas ya observábamos indicios de que el nacimiento se aproximaba. Ya había superado los 21 meses de gestación y los controles hormonales realizados confirmaban que el parto estaba próximo […] aunque será necesario seguir de cerca su evolución durante las próximas semanas".

Además, la veterinaria ha señalado que "la atención de la madre está siendo excelente y el comportamiento del grupo familiar está siendo ejemplar, aunque será necesario seguir de cerca su evolución durante las próximas semanas". Durante las próximas semanas, la visibilidad de la criatura dependerá de su evolución, de sus necesidades de descanso y de la adaptación en el entorno junto a su madre dentro de las instalaciones del Zoo Aquarium de Madrid.

¿Por qué el elefante asiático de Sumatra se encuentra en peligro de extinción?

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la población mundial de este tipo de especie ronda únicamente los 52.000 ejemplares. Entre las tres subespecies de elefante asiático que existen, el elefante de Sumatra es la más amenazada de todas, ya que ha perdido el 69% de su hábitat en solo tres décadas. Las causas que han llevado a la amenaza de extinción fundamentalmente son tres: la expansión agrícola, la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia.

Este nacimiento representa un triunfo muy importante para el parque en materia de conservación, ya que, durante este año han nacido crías de orangután de Borneo y panda rojo, además de otros alumbramientos de especies amenazadas como el sitatunga, una especie de antílope africano. Estas grandes noticias refuerzan el compromiso del zoo con la protección de la biodiversidad y la conservación de especies en riesgo de extinción.

Dicho parque, situado en Casa de Campo, el pulmón verde de Madrid participa en 63 programas de conservación de especies amenazadas como el rinoceronte blanco y el indio, las nutrias gigantes del Amazonas, el orangután de Borneo o el águila imperial, entre otras muchas.