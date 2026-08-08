Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de agosto, en directo

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 8 de agosto. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 57521, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 23381, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 6293, 4553, 7335 y 2353, premios de 150 euros

- 199, 936, 943, 222, 176, 947, 091, 683, 776 y 690, premios de 30 euros por décimo

- 29, 96, 67, 62, 68, 97, 02, 22 y 62, premios de 12 euros al décimo

- 1, 8 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional