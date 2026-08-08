Efemérides de hoy 8 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

El 8 de agosto de 2001, la NASA lanza con éxito la sonda espacial 'Génesis' desde la base de Cabo Cañaveral en el estado de Florida (EE. UU.). Su objetivo principal, recolectar muestras de partículas cargadas de viento solar. Con estos datos, los científicos podrían tratar de comprender cuál es la composición exacta del Sol, debido a que las capas externas de la estrella mantienen casi intacta su estructura desde el origen del sistema solar. Todos estos datos podrían explicar la formación y creación del Sol y los planetas que orbitan a su alrededor.

Un 8 de agosto, pero de 1937, nace el actor estadounidense Dustin Hoffman. Hijo de un decorador de escenarios empleado en la productora Columbia, el destino guardaba para Hoffman una de las carreras más prominentes en la historia del cine hollywoodiense. De niño cursó en el conservatorio de su ciudad natal, Los Ángeles, formándose en el arte del piano, aunque no tardaría en trasladarse a Nueva York persiguiendo su sueño de convertirse en intérprete. Consigue realizar varios papeles destacados, debutando en Broadway en 1964, pero no sería hasta su primer papel protagónico cinematográfico que conseguiría alzarse como uno de los rostros más destacados de su generación: un joven recién licenciado que inicia un romance con la esposa del compañero de trabajo de su padre, “El graduado” (1967).

Dustin Hoffman ha conseguido alzar en dos ocasiones la estatuilla al mejor actor en los Premios Óscar, un reconocimiento que demuestra la versatilidad del intérprete.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de agosto?

1776.- Carlos III fecha en San Ildefonso la Real Cédula de creación del virreinato del Río de la Plata, actual Argentina.

1912.- Explosión de grisú en una mina de carbón de Bochun (Alemania): 320 muertos.

1948.- Primera retransmisión televisiva fallida de una corrida de toros, desde la plaza de Vista Alegre al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1963.- Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres y se apodera de 2.631 millones de libras esterlinas.

1966.- El Comité Central chino aprueba la "Decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria" con lo que estalla el denominado agosto rojo de Pekín y el "terror rojo".

1974.- Dimisión del presidente de EE. UU. Richard Nixon por el 'escándalo Watergate'.

1983.- Carl Lewis gana el oro en 100 metros en el primer Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Helsinki.

2010.- Aludes de lodo y roca, provocados por lluvias torrenciales, sepultan la comarca china de Zhouqu, en la provincia de Gansu, y dejan 1.435 muertos.

2016.- EEUU publica más de mil documentos inéditos sobre la "guerra sucia" durante la dictadura en Argentina (1976-1983).

2024.- El socialista Salvador Illa es investido presidente de la Generalitat de Cataluña con los votos del PSC, ERC y los Comunes.

2025.- El Gobierno de Israel aprueba el plan militar del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza.

¿Quién nació el 8 de agosto?

1879.- Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.

1919.- Dino de Laurentis, productor de cine italiano.

1929.- José Luis Borau, cineasta español.

1937.- Jorge Cafrune, cantante argentino

1959.- Sheikha Mozah bin Nasser, exjequesa de Catar.

1981.- Roger Federer, tenista suizo.

1991.- Marta Corredera Rueda, futbolista española.

¿Quién murió el 8 de agosto?

1985.- Louise Brooks, actriz y escritora estadounidense.

1988.- Robert Ricci, empresario francés de Alta Costura.

1989.- Antonio Garisa, actor español.

2003.- Antonis Samarakis, escritor y pacifista griego.

2005.- Esperanza de Borbón-Dos Sicilias, tía del rey emérito Don Juan Carlos.

2009.- Dani Jarque, jugador de fútbol español.

2022.- Olivia Newton-John, cantante y actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 8 de agosto?

Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato.

Horóscopo del 8 de agosto

Los nacidos el 8 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto, se celebran los santos Altmano de Passau, Domingo de Guzmán, Emiliano y Ciriaco.