El jefe del Grupo de Localización de Fugitivos, Lorenzo Martínez, ha explicado en rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, que la operación que ha permitido detener a los siete miembros de un grupo organizado que aprovechaba el momento en el que los empleados de las sucursales bancarias reponían el efectivo de los cajeros a pie de calle para acceder con mazas y una piedra de cerca de 20 kilos al interior del vestíbulo y hacerse así con el botín.



El jefe policial ha destacado la colaboración de la SOCA británica (Serious Organised Crime Agency) para el éxito de la operación 'Premiere'. El pasado 12 de mayo, Reino Unido interpuso sobre dos de los delincuentes, Richard Smith, de 29 años de edad, y Jared Jones, de 28 años, sendas Ordenes Europeas de Detención de Extradición.



El inspector ha informado de que ambos contaban con antecedentes por asaltos violentos en Reino Unido, entre ellos el ataque a una joyería perpetrado con otros individuos que ya están presos en suelo británico. Este golpe llevó a Smith y Jones a incendiar el depósito donde se custodiaba el vehículo que utilizaron en este atraco con la finalidad de destruir recibos, huellas y pruebas de ADN que pudiera albergar.



Para ocultar su objetivo principal, los británicos prendieron fuego al resto de vehículos que se encontraban en el emplazamiento, ocasionando daños superiores al millón de libras esterlinas. No obstante, las Fuerzas de Seguridad reconocieron a los autores del delito y detuvieron a Smith.



En el momento en el que Smith era trasladado a bordo de un furgón policial hasta los tribunales, tres encapuchados, entre ellos Jared Jones, asaltaron el vehículo armados con palancas y amenazaron al guardia encargado de la custodia, obligándole a abrir el portón trasero de la furgoneta. De este modo, el detenido fue liberado y huyó con sus pertenencias y los atacantes del asalto perpetrado en Salford, al noroeste de Inglaterra.



Según informó el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, el asalto al furgón policial puede acarrear una pena de hasta cadena perpetua mientras que el incendio estaría castigado con una pena de prisión de diez años.



DESTINO IRLANDA CON ESCALA EN FRANCIA



A primeros de septiembre, la Policía española puso en marcha la investigación al sospechar que los dos detenidos podrían haberse instalado en el Levante donde contarían con el apoyo de una colonia de británicos. Según las pesquisas, vivían en una vivienda de Jávea (Alicante) en cuyo jardín guardaban un revólver escondido entre arbustos.



Junto con otros cinco integrantes fueron detenidos por su participación con el asalto a un cajero de una sucursal bancaria de Benissa (Alicante) aunque los agentes investigan ahora su posible vinculación con otros dos robos perpetrados en la zona de Levante. Si se confirman las tres acciones, los delincuentes podrían haber obtenido un máximo de 18.000 euros, según ha mencionado el inspector.



La organización escogía preferentemente sucursales en las que el cajero no se encontrara empotrado en la pared y cuando se encontraba abierto mientras los empleados reponían el efectivo, los asaltantes se hacían con el dinero. La operación podía durar menos de un minuto dependiendo del grosor y el blindaje del acristalamiento de las lunas y no constan heridos teniendo en cuenta la corta duración del asalto.



Dos de los integrantes del grupo fueron arrestados el 28 de septiembre cuando reventaban a plena luz del día una sucursal del municipio alicantino de Benissa y el resto, entre ellos Jones y Smith, fueron detenidos un día más tarde en una gasolinera de la AP-7, en la localidad de Torrente, cuando trataban de escapar del cerco policial a bordo de un vehículo.



En el Ford Mondeo, con matrícula británica, viajaban los dos huidos de Reino Unido, una pareja, un chico joven y su novia, y un hombre de mediana edad. Todos eran oriundos de la zona de Liverpool y tanto Jones como Smith y un joven, Timothy, llevaban documentación falsa. "Parecía una familia, el padre, los hijos y dos amigos", ha indicado el agente.



En el momento de la detención, uno de los individuos opuso resistencia y otro llegó a amenazar con la maza a los policías. Los investigadores han determinado que los ocupantes del vehículo tenían la intención de instalarse en Irlanda donde tenían "una fuerte base de amistades" haciendo escala en Francia.



Al ser preguntado sobre la relación que mantuvo Jared Jones con la prostituta Jenny Thompson que reveló haber hecho un trío con el delantero inglés del Manchester United Wayne Rooney, el inspector ha concluido: "A nosotros nos interesa el tema policial, no el del corazón".