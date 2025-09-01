Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía revela quién es uno de los sospechosos del asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia

Las autoridades de Indonesia aseguran que la investigación "no ha hecho más que comenzar".

Matilde Muñoz

La española asesinada en Indonesia | Antena 3 Noticias

Natalia López
Publicado:

La Policía de Indonesia ha confirmado este lunes a EFE que uno de los sospechosos del asesinato de la española Matilde Muñoz, de 70 años de edad, es un trabajador del hotel donde se hospedaba la víctima en la isla de Lombok. El jefe policial de Lombok Occidental, Asmara Harahap, ha asegurado que la investigación en estos momentos "está en curso" y que "no ha hecho más que empezar", además, ha detallado que el crimen se produjo en la madrugada del 2 de julio en el hotel Bumi Aditya, en la zona turística de Senggigi.

Según la versión que ha dado la Policía sobre lo ocurrido, Matilde fue víctima de un asesinato premeditado. Los sospechosos, un empleado del hotel y un antiguo trabajador que residía justo al lado del establecimiento, planearon el crimen con el objetivo de robarle.

Tras el asesinato, se apropiaron de unos tres millones de rupias, lo que es equivalente a 155 euros, e intentaron, aunque sin éxito utilizar su tarjeta de crédito. Los agentes han confirmado que tanto su pasaporte como su teléfono móvil han sido localizados, el móvil había sido vendido por uno de los implicados a un amigo, lo que les permitió rastrear la pista del caso.

¿Cómo ha ocurrido?

El cuerpo de Matilde ha permanecido oculto durante cuatro días en una sala de almacenamiento del hotel antes de ser trasladado en primer lugar a un montículo cercano, y de forma posterior a la playa de Senggigi, donde finalmente ha sido encontrado. Fue la confesión de uno de los sospechosos la que permitió a la Policía dar con el lugar exacto en el que estaba enterrado.

Desde el hotel, en primer lugar se declaró que se había visto a Matilde por última vez el 2 de julio, sin embargo, en la investigación se ha revelado que desapareció el día de antes, y que los movimientos de los trabajadores han permitido situar a los sospechosos en el lugar de los hechos. Además, las autoridades migratorias de Indonesia desmintieron la versión que se había facilitado desde el hotel refiriéndose a que la española había enviado un mensaje desde Laos el 6 de julio.

La familia de la víctima , que también viajaba con frecuencia a Lombok y se alojaba en el mismo hotel desde hacía años, ha señalado desde el inicio sus sospechas hacia el establecimiento. En concreto, Ignacio Viñariño, sobrino de Matilde, declaró a EFE que creen que no solo son ellos dos, "hay más gente implicada, así lo creemos absolutamente".

Por el momento, la Policía mantiene bajo investigación a los dos sospechosos principales y continúa interrogando a otros trabajadores del hotel como testigos. Mientras que, los resultados de la autopsia todavía no han sido revelados.

