Madrid cambia de día la fiesta de la Almudena en 2025, por qué y cuándo será

Con este cambio en el calendario de Madrid, podrás disfrutar de un puente de tres días en noviembre de 2025.

Madrid ha anunciado un cambio significativo en su calendario de festivos para 2025. Con esta modificación, los madrileños y madrileñas están encantados, ya que el 9 de noviembre (la fiesta de la Almudena), que cae en domingo, se traslada al lunes siguiente. De esta manera, se podrá disfrutar de un puente de tres días, perfecto para desconectar y afrontar con más motivación la recta hasta final de año.

Este tipo de acciones busca que los ciudadanos puedan disfrutar de más días de descanso, favoreciendo el turismo, el consumo y la conciliación familiar. Además, estos pequeños paréntesis en mitad del otoño ayudan a romper con la rutina y recargar energía.

¿A qué día se cambia la fiesta de la Almudena en Madrid?

Como el 9 de noviembre cae en domingo, la capital ha decidido trasladarlo al lunes 10 de noviembre. Así que si vives o trabajas en la capital, disfrutarás de un puente de tres días, ideal para desconectar de tu rutina o hacer ese plan de ocio que llevabas tanto tiempo esperando.

Puedes aprovechar el otoño para redescubrir la ciudad con otros ojos: pasear entre los tonos rojizos por el Parque del Retiro o la Casa de Campo, visitar los jardines de Aranjuez o descubrir el Hayedo del Montejo, uno de los bosques más bonitos en esta época del año.

También puedes aprovechar estos días para hacer visitas culturales recorriendo museos, exposiciones temporales o monumentos históricos que quizá no has tenido tiempo de explorar en profundidad. El Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen son perfectos para visitar en esta época, así como recorrer barrios emblemáticos como La Latina o Malasaña.

¿Cuándo serán los próximos festivos nacionales?

Tras el Día de la Hispanidad (12 de octubre), el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Almudena (9 de noviembre), llega el momento de repasar los próximos festivos hasta final de año:

6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Cae en sábado. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Cae en lunes. 25 de diciembre, Navidad. Cae en jueves.

Aprovecha cada uno de ellos para descansar, estar con la familia, adelantar compras navideñas o disfrutar de planes de ocio y escapadas. ¡Cierra el año con energía y buen ánimo!

