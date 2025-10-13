Madrid cambia de día la fiesta de la Almudena en 2025, por qué y cuándo será

Madrid ha anunciado un cambio significativo en su calendario de festivos para 2025. Con esta modificación, los madrileños y madrileñas están encantados, ya que el 9 de noviembre (la fiesta de la Almudena), que cae en domingo, se traslada al lunes siguiente. De esta manera, se podrá disfrutar de un puente de tres días, perfecto para desconectar y afrontar con más motivación la recta hasta final de año.

Este tipo de acciones busca que los ciudadanos puedan disfrutar de más días de descanso, favoreciendo el turismo, el consumo y la conciliación familiar. Además, estos pequeños paréntesis en mitad del otoño ayudan a romper con la rutina y recargar energía.

¿A qué día se cambia la fiesta de la Almudena en Madrid?

Como el 9 de noviembre cae en domingo, la capital ha decidido trasladarlo al lunes 10 de noviembre. Así que si vives o trabajas en la capital, disfrutarás de un puente de tres días, ideal para desconectar de tu rutina o hacer ese plan de ocio que llevabas tanto tiempo esperando.

Puedes aprovechar el otoño para redescubrir la ciudad con otros ojos: pasear entre los tonos rojizos por el Parque del Retiro o la Casa de Campo, visitar los jardines de Aranjuez o descubrir el Hayedo del Montejo, uno de los bosques más bonitos en esta época del año.

También puedes aprovechar estos días para hacer visitas culturales recorriendo museos, exposiciones temporales o monumentos históricos que quizá no has tenido tiempo de explorar en profundidad. El Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen son perfectos para visitar en esta época, así como recorrer barrios emblemáticos como La Latina o Malasaña.

¿Cuándo serán los próximos festivos nacionales?

Tras el Día de la Hispanidad (12 de octubre), el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Almudena (9 de noviembre), llega el momento de repasar los próximos festivos hasta final de año:

6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Cae en sábado. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Cae en lunes. 25 de diciembre, Navidad. Cae en jueves.

Aprovecha cada uno de ellos para descansar, estar con la familia, adelantar compras navideñas o disfrutar de planes de ocio y escapadas. ¡Cierra el año con energía y buen ánimo!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com