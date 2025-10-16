Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Falso secuestro

Arrestan a un adolescente por fingir su propio secuestro y dispararse él mismo en la pierna

Según las autoridades, Caden Speight había preguntado ChatGPT cómo extraer sangre sin dolor e información sobre cárteles mexicanos.

Alejandro Lorente
Caden Speight, de 17 años y residente en Citrus Springs, Florida, fue arrestado y acusado el pasado martes tras presentar pruebas falsas, disparar a un vehículo, presentar una denuncia falsa y por la posesión de un arma de fuego por parte de un menor en relación con el incidente que se dio en septiembre, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Marion en un comunicado.

Según 'NBC News' y 'New York Post', las autoridades afirman que Speight compró equipo en Walmart y buscó en ChatGPT información sobre cárteles mexicanos y la extracción de sangre sin que le provoque dolor. El joven ha salido de la cárcel bajo fianza, según un portavoz de la oficina del alguacil. Un abogado que representa al adolescente no respondió de inmediato cuando nada más.

Según su declaración jurada del arresto, el adolescente envió un mensaje de texto a sus padres y a su hermano menor en un chat grupal el 25 de septiembre, en el que afirmaba que le estaban disparando. "Necesito ayuda. Me están disparando. Cuatro hispanos armados, una camioneta blanca, un conductor me ha dado", escribió Speight. Tras esto, las autoridades acudieron al último lugar donde se encontró el teléfono del arrestado y allí, los agentes encontraron un agujero de bala en el parabrisas de una camioneta , lo que parecía ser sangre, su teléfono dañado, señales de arrastre en la tierra y huellas de bicicleta. La oficina del sheriff ha afirmado en un comunicado que "se desplegaron numerosos recursos y personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Marlborough (MCSO)". De hecho, participaron varias entidades para tratar de localizar a Speight, como el FBI y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, entre otros. Las autoridades también utilizaron helicópteros y emitieron una alerta, según la declaración jurada.

Arresto de Speight

Finalmente, el 26 de septiembre, Speight fue localizado en un estacionamiento en Williston, Florida. Con él, llevaba el arma de su padre, una bicicleta y otras pertenencias.

El adolescente tenía una herida de bala en la pierna derecha, que le destrozó el fémur y fue necesaria atención médica. "Me tiraron, me dispararon y se fueron". El sospechoso continuaba afirmando que lo usaron, indica la declaración jurada. "Cuando se le preguntó con qué arma le dispararon, confirmó que era el arma de fuego de su padre".

Las autoridades afirmaron haber tenido conocimiento de que Speight adquirió la bicicleta y otros artículos de campaña en un supermercado el día anterior. La declaración jurada indica que las autoridades también encontraron una tienda de campaña y un saco de dormir que el joven compró en una caja de donaciones en el estacionamiento donde fue hallado el 26 de septiembre. Los padres de Speight informaron a las autoridades que mencionó haber querido huir hace unos meses, pero que "no había señales recientes de que quisiera huir ni señales de que estuviera decepcionado", según la declaración jurada.

