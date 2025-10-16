Muere un expolicía y varias personas resultan heridas en un accidente entre un autobús y un coche en Gran Canaria

Un hombre ha fallecido y al menos doce personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido este jueves en la carretera GC-500, a la altura de Juan Grande, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El siniestro se produjo tras una colisión frontal entre un turismo y una guagua que circulaban por esa vía, una zona en la que el tráfico suele ser intenso por la conexión con áreas turísticas del sur de la isla.

Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), en el lugar del accidente se activó un amplio dispositivo de emergencia compuesto por dos ambulancias de soporte vital avanzado, cuatro de soporte vital básico, dos recursos de transporte sanitario no urgente y un vehículo de intervención rápida con personal de enfermería. Además, intervinieron efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico durante las tareas de asistencia y rescate.

El conductor del turismo falleció en el accidente

El conductor del turismo, falleció en el acto a consecuencia del impacto. Los equipos de emergencias nada pudieron hacer por salvar su vida pese a los esfuerzos realizados tras su extracción del vehículo, que quedó gravemente dañado por la colisión. Los dos heridos graves, pasajeros de la guagua, fueron estabilizados en el lugar y trasladados posteriormente a los hospitales Doctor Negrín y Hospital Insular de Gran Canaria, respectivamente.

La víctima mortal es un exagente de la Policía Nacional que fue condenado en mayo de 2023 por dos delitos de tráfico de drogas a una pena de cinco años y el pago de 3,36 millones de euros de multa.

El SUC también atendió a un total de 14 pasajeros de la guagua, de los cuales 10 presentaban lesiones de carácter moderado menos graves, principalmente contusiones y crisis de ansiedad. Todos ellos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la isla para una valoración más completa. Los otros cuatro ocupantes del vehículo de transporte público no requirieron traslado.

La magnitud del accidente obligó a cortar temporalmente la carretera GC-500, provocando retenciones en ambos sentidos del tráfico durante varias horas. Los bomberos participaron en las labores de excarcelación del conductor del turismo. En la calzada quedaron restos de combustible y fragmentos de ambos vehículos.

Se desconocen las causas del siniestro

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se barajan figuran un posible adelantamiento indebido o una pérdida de control del turismo, aunque por el momento no se han ofrecido detalles oficiales.

A falta de los informes forenses y de la autopsia del cadáver, no se descarta que el conductor del vehículo provocase el choque con intención de poner fin a su vida.

