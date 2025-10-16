Una mujer de 80 años denuncia haber sido drogada y robada en pleno centro de Huelva: "Un secuestro en toda regla"

Una vecina de Huelva de 80 años ha denunciado haber sido víctima de un robo mediante sumisión química en el centro de la capital. Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando, según relata su familia, la mujer se dirigía a una clínica de la Avenida de Italia para una cita médica.

Su yerno, José Manuel Escolástico, explica a Antena3 Noticias que "ella se dirigía a ponerse una vacuna y entonces la abordó una señorita y empezó a hacerse unas preguntas". Según cuenta, "empezó ya a tocarle la cara. ¡Qué guapa usted, señora! En ese momento, claramente, empezó a embaucarla y la dejó drogada totalmente. Perdió totalmente la conciencia e inmediatamente la montaron en un coche, por lo cual ya era un secuestro".

Añade que "participan tres personas: primero la abordó una chica, luego llegó otra chica y luego ya llegó otro caballero que se la llevaba". Asegura que su suegra "estaba totalmente anestesiada. Ella no era consciente de nada. Ella vivía en un limbo donde no sabía si estaba viva. Estaba totalmente subyugada, anestesiada, pues vamos, sumisión química total y descarada".

Escolástico indica que "se la llevan a su casa y una vez que entran dentro del domicilio, empiezan ya a presionarla. Ella, como está totalmente subyugada, empieza a decirles dónde está el dinero". Según su testimonio, "le quitaron los anillos y la pulsera sin siquiera tener la delicadeza de abrírsela, se la arrancaron de cuajo. Fue un robo con violencia dentro de su domicilio, al que hay que sumar el secuestro. Esto no es un robo, esto es un secuestro, y mire usted, están secuestrando en Huelva".

El yerno añade que a su suegra "le robaron unos mil y pico de euros y las joyas que llevaba puestas", y que la mujer "no fue consciente de nada hasta que su hija la llamó y notó que estaba rara, con las pupilas dilatadas y la cara blanca". Asegura que "la Policía se presentó en el hospital y nos trató de manera exquisita. Están haciendo su trabajo".

La hija de la víctima, Susana Barrera, relata que se dio cuenta de lo ocurrido cuando "mi hermana me dice que mi madre está hablando raro. Que no la ve como es mi madre realmente. Que está diciendo cosas extrañas". Según explica, "alguien se le acercó, una niña con 15 o 16 años, le tocó la cara diciendo que era muy guapa, y a raíz de ahí hay unos momentos que ya no se acuerda de nada. La introdujeron en un coche y ya aparece en mi casa".

Susana detalla que su madre "pierde totalmente su voluntad. No la memoria, su voluntad. Llegó a casa, abrió con sus propios medios y les fue dando todo lo que le pedían. Ellos decían: dame dinero, le daban dinero. Dame la joya, toma la joya".

Añade que "en el momento en que mi madre dijo que mi yerno estaba al lado, se asustaron y se fueron corriendo. Fue cuando le hicieron daño y le quitaron los anillos a la fuerza".

Sobre las secuelas, Barrera explica que su madre "está asustada. No puede estar sola. Tengo que estar acompañada con mis hijas, con mi hermana. Ser consciente ahora de que ha sido drogada no es fácil. No es un robo en la calle y ya está. Han entrado en su propia casa, en su intimidad. Han abierto sus armarios y han hecho lo que han querido".

La familia pide que se difunda el caso "para evitar que vuelva a ocurrir". "Una de las cosas por las que yo estoy haciendo esto, añade Barrera, es porque no le pase a nadie más. Y por otra, porque los cojan cuanto antes".

La policía investiga dos casos similares

Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado que investiga dos denuncias recientes por posibles casos de sumisión química a personas mayores en Huelva. Fuentes policiales señalan que se están analizando los hechos y cuando éstos se esclarezcan se dará cuenta a la autoridad judicial.

