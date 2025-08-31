Encuentran muertos a una mujer y a sus dos hijos en su casa

Una mujer y sus dos hijos, de 4 y 6 años, fueron encontrados muertos en su casa de Villeurbanne, un municipio a las afueras de Lyon. Por el momento, los investigadores siguen trabajando para determinar las causas de sus fallecimientos, tal y como informaron dos fuentes policiales.

Los tres cuerpos fueron descubiertos a primera hora de la tarde después de que los familiares alertaran a los agentes al no tener ninguna noticia de ellos. Tanto un médico forense como los investigadores seguían en el apartamento a media tarde para intentar determinar las circunstancias y las causas de la tragedia, tal y como precisaron a la AFP fuentes cercanas a la investigación.

Al lugar de los hechos se ha trasladado un coche de policía, tal y como ha informado un periodista de la agencia AFP. Por el momento, las calles de acceso han sido acordonadas por las fuerzas de seguridad, según el diario francés Le Progrès, que reveló este sorprendente hallazgo.

Un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos a las afueras de París

Tan solo hace un año, hubo un caso similar en Francia. Un hombre con antecedentes psiquiátricos ha matado a su mujer y sus dos hijos, de 5 años y casi dos años, con un cuchillo en la localidad francesa de Mormant, a las afueras de París.

El incidente se produjo a primera hora de este sábado en la vivienda de las víctimas y del agresor. Después salió a la calle y atacó a varios transeúntes que sufrieron heridas leves, tal y como recoge el diario local 'La Republique de Seine et Marne'.

Finalmente, un policía de paisano lo arrestó sobre las 6.30 horas y confesó él mismo que había matado a su familia. Fue trasladado a un hospital para someterse a pruebas psiquiátricas que podrían requerir hospitalización y posponer su custodia policial y comparecencia judicial.

El hombre había dado una identidad falsa, pero finalmente fue identificado.

Asesinato múltiple en París durante la época navideña

La violencia machista no da tregua ni en Navidad. Un hombre mató, supuestamente, a su esposa y a sus cuatro hijos, cuyos cadáveres fueron encontrados en Nochebuena poco después de las nueve de la noche en un apartamento de Meaux.

La mujer tenía 35 años y los niños entre 9 meses y 10 años. Los vecinos trataron de comunicarse con la familia y, al no obtener respuesta, avisaron a la policía.

El supuesto asesino y presunto autor de los hechos fue detenido en la vivienda de su padre, en Sevran Saint Denis, a unos 30 kilómetros de distancia. El detenido contaba con un historial de problemas psicológicos y en 2019, ya había atacado a su mujer con un cuchillo, aunque este caso fue archivado por su enfermedad.

Algunas de las víctimas recibieron un número elevado de puñaladas. Tantas que los forenses han dicho que "es imposible determinar" cuántas. Asimismo, el apartamento estaba lleno de huellas y charcos de sangre.

