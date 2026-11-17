Este lunes, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en Manresa a raíz de la alerta de varios ciudadanos que sospechaban haber visto a Manuel F., alias 'El Ruso', en un tren y en las inmediaciones de un bar. 'El Ruso' disparó el pasado martes por la mañana en varias ocasiones contra una menor de 17 años, que resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tras recibir el aviso, los agentes localizaron en el rellano del edificio en el que ocurrieron los hechos una mochila con un artefacto explosivo en su interior y solicitaron la intervención de la unidad canina y de los TEDAX. Los especialistas optaron por trasladar la mochila a la calle para proteger a los vecinos. Sin embargo, en el proceso de manipular el artefacto, se produjo la explosión que acabó con la vida de un agente e hirió a otro de gravedad. Desde aquel momento, se le busca sin descanso en el marco de la 'Operación Jaula'.

En las últimas horas, la Policía ha confirmado que la persona vista ayer en Manresa (Barcelona) no era 'El Ruso'. La Guardia Urbana de Manresa detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de daños por la quema de varios contenedores en esta localidad. Se trata del mismo delincuente que por la mañana había sido visto en un bar de Manresa y que, debido a su semejanza con el hombre al que busca la policía, varias personas pensaron que se trataba del mismo individuo.

Los vecinos alertaron a la Guardia Civil

Unos vecinos habían alertado a la Guardia Civil de que habían visto por la mañana al sospechoso en Manresa, ante lo que el instituto armado abrió una investigación para verificar si podría ser la persona a la que las fuerzas de seguridad buscan desde el martes pasado.

En el marco de esa investigación, agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra identificaron a los pasajeros de dos trenes de la línea R4 de Rodalies detenidos en Montcada i Reixac (Barcelona) con el fin de comprobar si el sospechoso se encontraba en su interior, sin que este fuera hallado en ninguno de los vagones. También se llevaron a cabo más actuaciones para tratar de localizar al hombre, un dispositivo policial preventivo en las principales estaciones de Barcelona.

'El Ruso' acumula diez detenciones. Tendría antecedentes por coacciones, daños, amenazas, lesiones, drogas y hurtos. Ha sido descrito por algunos vecinos como "un demonio" y por la propia Policía como "el matón de la zona".