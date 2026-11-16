"Recemos para que no pase nada", la frase de un maquinista de Rodalies a sus viajeros que investiga Renfe

Renfe está investigando a un maquinista de Rodalies de Cataluña por pronunciar un atípico mensaje por megafonía a los viajeros de un tren que cubría la línea Barcelona-Figueras.

"Continuamos marcha con destino Figueras... Recemos que no pasa nada. Muchas gracias y disculpen las molestias", dijo en cierto tono irónico el maquinista de un tren este pasado sábado.

El maquinista pidió a sus viajeros que rezaran para que no pasara nada, en este caso el tren iba completamente abarrotado de gente ya que el anterior se había suspendido.

Según han explicado varios testigos presenciales, el tren ya estaba prácticamente lleno cuando pasó por la estación de paseo de Gràcia y la situación empeoró en las siguientes paradas, donde los pasillos quedaron completamente abarrotados de viajeros.

Cuando el convoy llegó a Sant Andreu, el maquinista decidió detener la circulación y comunicó a los pasajeros que no podía continuar el servicio en esas condiciones.

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