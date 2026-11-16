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HUELGA DE MÉDICOS

Los médicos arrancan una huelga en toda España para exigir mejores condiciones laborales y un estatuto propio

El Sindicato Médicos Unidos convoca movilizaciones en todas las comunidades autónomas. Reclaman mejores salarios, jornadas más cortas y cambios en el sistema de guardias.

Imagen de la huelga de médicos en Barcelona en octubre

Imagen de la huelga de médicos en Barcelona en octubre Europa Press

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Javier Lliso
Publicado:

Los médicos de toda España están llamados desde este lunes, 16 de noviembre, a secundar una huelga nacional y autonómica para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La convocatoria, impulsada por el Sindicato Médicos Unidos (SMU), se extiende a todas las comunidades autónomas y viene acompañada de concentraciones en hospitales de distintas provincias.

El colectivo reclama cambios en la organización de su trabajo y una regulación específica que reconozca las particularidades de la profesión médica. El conflicto llega en plena negociación del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario que prepara el Ministerio de Sanidad.

Un estatuto propio para los médicos

Una de las principales reivindicaciones de los facultativos es contar con un Estatuto del Médico independiente del Estatuto Marco que plantea Sanidad para el conjunto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

El sindicato considera que la profesión médica tiene unas características y unas responsabilidades específicas que necesitan una regulación diferenciada. Por eso, reclama un marco propio que permita negociar directamente sus condiciones profesionales y laborales.

Menos horas de trabajo y guardias más cortas

Las demandas también se centran en las condiciones del día a día de los profesionales. Los médicos piden mejores retribuciones, jornadas laborales más reducidas y mayores tiempos de descanso.

Otro de los puntos de conflicto es el sistema de guardias. Los facultativos reclaman que sean voluntarias y tengan una duración menor, además de una mejor organización de los turnos de trabajo.

Concentraciones en hospitales de toda España

La huelga tiene alcance nacional y cuenta con convocatorias en todas las comunidades autónomas. Durante estos días están previstas concentraciones a las puertas de hospitales y centros sanitarios para visibilizar el malestar del colectivo.

El sindicato mantiene sus reivindicaciones y reclama respuestas a las administraciones para abrir una negociación que permita mejorar las condiciones de los médicos y avanzar hacia un estatuto profesional propio.

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