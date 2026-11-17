Nueva jornada de huelga en el sector ferroviario y nueva mañana de caos circulatorio. Desde la pasada medianoche Renfe y Adif junto con las operadoras privadas de Ouigo e Iryo comienzan un paro de 24 horas exigiendo mayor seguridad en la red española. Rodalies en Cataluña y Cercanías en Madrid no están cumpliendo los servicios mínimos. A 12 días de que los españoles y las españolas acudan a las urnas, el Consejo de Ministros aprueba este martes la subida salarial de los empleados públicos y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).