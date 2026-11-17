El operativo de busca y captura contra Manuel Ferrero, alias 'El Ruso' cumple una semana. Un dispositivo policial de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra se desplegó en Manresa (Barcelona) a raíz de la información de una persona que "habría visto a una persona que podría" ser él.

'El Ruso' es el presunto autor de un tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y de la colocación del artefacto explosivo en Oviedo en el que falleció un agente de la Policía Nacional y otro resultó gravemente herido. Noticias de la Mañana ha entrevistado a Salvador Burguer, experto en inteligencia y seguridad.

Burguer considera que "es un caso extraño por cómo se está desarrollando, pero no es extraño para la personalidad del individuo este, de Manuel Ferrero". Entiende que es posible que los agentes todavía no hayan dado con él debido a su perfil. "Tiene una dilatada experiencia en cuanto a que ha estado en el Ejército, estuvo en la Legión y está demostrando que es una persona muy calculadora. Cuando él deja la mochila con los explosivos en el portal de la vivienda la deja en un sitio elevado, ya no para que el perro de detección de explosivos no la identificase o no marcase la mochila, sino que parece ser que había tuberías de gas por esa zona, con lo cual lo que buscaba era crear una tragedia, una catástrofe. Si hizo eso es porque obviamente tenía un plan de fuga preparado. Esto hace que su captura sea mucho más difícil. Pero aún así yo te diría que que haya sido visto en un Rodalies de Cataluña a mí personalmente me extraña", valora el experto.

Salvador Burguer se muestra tajante al ser preguntado por si 'El Ruso' actúa solo. "No. Tiene que tener algún tipo de infraestructura, dinero, comida..." y sentencia: "Rambo no existe".

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