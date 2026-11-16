El actor Luis Lorenzo, condenado a cinco años de cárcel por detención ilegal y trato degradante a la tía de su expareja

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo y a su expareja, Aránzazu Suárez Palomino -más conocida como Arancha Palomino-, a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por delitos de detención ilegal y trato degradante contra la tía de su expareja, Isabel Suárez, una mujer de 85 años a la que le impidieron volver a su domicilio en Asturias.

En la sentencia se considera probado que ambos actuaron de forma común en el aislamiento de la anciana, la sometieron a un trato degradante y anularon su libertad de movimiento y decisión.

Aislamiento, incomunicación y maltrato

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2021 cuando ambos le impidieron que pudiera regresar a su casa en Grado, Asturias. Le convencieron para que pasara unos días con ellos en su residencia de Rivas-Vaciamadrid, asegurándole que iba a ser un tiempo corto, pero terminó quedándose hasta su muerte.

Durante ese periodo, Luis Lorenzo y Aránzazu Suárez dejaron incomunicada a Isabel de sus familiares, dificultándole sus contactos telefónicos. La mujer tenía una vida autónoma y desde el traslado empezó a perder progresivamente movilidad y facultades cognitivas, hasta encontrarse en una situación de vulnerabilidad y dependencia.

La sentencia también considera acreditado que la mujer no recibió los cuidados requeridos y la atención que necesitaba, no se le administraba la medicación prescrita de manera correcta y dormía en una cama inadecuada para sus carencias.

La sobrina se aprovechó para obtener beneficio económico

La condena de su sobrina, Arancha Suárez, incluye un delito de estafa agravada continuada. La Audiencia considera probado que aprovechó el deterioro cognitivo y la falta de movilidad e independencia de su tía para obtener un beneficio económico.

Concretamente, se señala el episodio del 7 de mayo de 2021 cuando la anciana permanecía ingresada en urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y su sobrina la acompañó a una notaría para asignar un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior.

No han prosperado todas las acusaciones

La resolución absuelve a Aránzazu del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada. El actor queda absuelto también de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada continuada y administración desleal. La cuidadora de Isabel, Ana Elizabeth V., queda absuelta de todos los delitos por los que estaba acusada. El abogado de la familia, Jaime Sanz de Bremond, ha mostrado su satisfacción por las condenas impuestas a los acusados.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para los magistrados, lo ocurrido va más allá de una situación de desatención familiar. La sentencia habla de un ataque a la integridad moral y a la dignidad de Isabel.