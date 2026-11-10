El autor del tiroteo de Oviedo sigue fugado y podría ir armado con pistola y explosivos

Un tiroteo y una explosión han terminado con la muerte de un agente de la Policía Nacional y de su perro, además de dejar heridas a dos personas. Desde primera hora de la mañana, las autoridades buscan al presunto responsable de los hechos ocurridos en el barrio de Villafría, en Oviedo. Se trata de un fugitivo considerado muy peligroso, con antecedentes policiales, que podría ir armado y disponer de más dispositivos explosivos.

La búsqueda cuenta con un gran despliegue policial. Durante toda la jornada, los agentes han registrado casas, garajes y trasteros, mientras se han controlado las entradas y salidas de la capital asturiana con unidades caninas, drones y helicópteros. Por la tarde se han sumado efectivos de los GEO de Guadalajara y de los GOES de Galicia, ante la consideración de que el sospechoso está armado y podría contar con más artefactos.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el presunto autor de los hechos disparó en varias ocasiones contra una menor de 17 años, que resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tras recibir el aviso, los agentes localizaron en el rellano del edificio una mochila abierta con un artefacto explosivo en su interior y solicitaron la intervención de la unidad canina y de los TEDAX.

Los especialistas decidieron trasladar la mochila a la calle para proteger a los vecinos. Sin embargo, "cuando lo estaban manipulando se ha producido una explosión", ha explicado Pedro Aguado, de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias.

Un hombre lo vio

Un testigo de la explosión ha declarado en Antena 3 Noticias que vio "a los dos policías que estaban tirados y uno ya muerto" y añadió que conocía al sospechoso: "Yo siempre le conocí como una persona tranquila". Desde la calle se podía observar el humo de la detonación, mientras otros agentes atendían a sus compañeros.

El suceso ha terminado con la muerte en el acto de Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos, y de su perro, Deny. Un agente de los TEDAX y la menor permanecen hospitalizado.

Los taxistas han difundido un mensaje para tratar de obtener más información sobre el sospechoso: "Alguno recogió esta mañana, a las 7:30, a un señor de unos 65 años, calvo y con albornoz de cuadros, en la zona de Rafael Urrusti. Pónganse en contacto inmediato con Central2.