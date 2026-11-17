El 17 de noviembre de 2021, Japón realiza la primera prueba pública del sistema de pilotaje automático en un tren bala (Shinkansen). La automatización en sistemas ferroviarios ya era utilizada en líneas de metro urbano, pero este ensayo representa el primer paso para implementarla en los Shinkansen de larga distancia. El tren cubrió una distancia de cinco kilómetros sin sufrir ningún incidente, desde la estación de Niigata hasta el depósito de ferrocarriles de la misma ciudad. El objetivo de este hito tecnológico en el territorio nipón es suplir el déficit de mano de obra; Japón sufre una severa crisis demográfica debido a la baja natalidad y al envejecimiento de su población, lo que deriva en una escasez de maquinistas y personal cualificado.

Desde que Japan Railways introdujera el tren bala entre sus servicios en 1964, el Shinkansen no ha sufrido ningún accidente ferroviario con víctimas mortales.

Un 17 de noviembre, pero de 1942, nace Martin Scorsese, uno de los directores de cine más influyentes de la historia del séptimo arte. Hijo de inmigrantes sicilianos, Scorsese tuvo ante él tres caminos a seguir: la mafia italiana, la religión y el cine. Se crio en la Pequeña Italia, un barrio de Nueva York donde se concentró gran parte del crimen organizado por los italianos que inmigraron a Estados Unidos. Padecía de asma, lo que le imposibilitó hacer una vida normal y socializar con los niños del barrio, algo que le salvaría de ser captado por la mafia. A los 15 años entró en el seminario preparatorio, pero tras un breve período abandonó la institución eclesiástica por recomendación de sus superiores debido a su bajo rendimiento y comportamiento. Ante esta dicotomía, Scorsese acabó optando por tomar el camino de su principal obsesión: el cine.

Estos tres pilares marcarían su obra, algo que se puede ver con claridad en su consolidación cinematográfica, “Malas Calles” (1973). Su filmografía cuenta con varias de las películas mejor valoradas por la crítica y el público general, tales como: “Taxi Driver” (1976), “Toro Salvaje” (1980) o “Uno de los nuestros” (1990)

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¿Qué pasó el 17 de noviembre?

1869.- Se inaugura oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia.

1946.- Tailandia devuelve los territorios de Camboya y Laos, anexionados en 1941, para poder ser admitida en la ONU.

1970.- La sonda no tripulada soviética Luna-17 pone el robot Lunojod 1 en la superficie lunar. Es el primer aparato automático controlado a distancia desde la Tierra.

1973.- Se produce en Atenas (Grecia) la revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica y fue el principio del fin de la dictadura de los coroneles, que cayó en 1974 tras siete años en el poder.

1975.- El bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal "Iron Maiden", una de las más importantes de su género.

1991.- El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución y se proclama Estado independiente, democrático y social.

2002.- Israel anula el acuerdo de Hebrón, suscrito en 1997, por el que compartían con los palestinos el control de la capital del sur de Cisjordania.

2008.- Mikel Garikoiz Aspiazu, "Txeroki", considerado el jefe militar de la organización terrorista ETA, es detenido en Francia.

2020.- Científicos de la Universidad de Granada y de la de Tübingen (Alemania) descubren una forma de crear cristales de tiempo, una nueva fase de la materia que emula una estructura cristalina en la cuarta dimensión, el tiempo, en lugar de solo en el espacio.

2024.- El español Jorge Martín se proclama campeón del mundo de MotoGP 2024.

2025.- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés condena a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024.

¿Quién nació el 17 de noviembre?

1905.- Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1919.- Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, noble español, primer esposo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

1925.- Rock Hudson, actor estadounidense.

1936.- Luis Rafael Sánchez, escritor puertorriqueño.

1957.- Dany Levy, director de cine suizo.

1962.- Carmelo

1966.- Sophie Marceau, actriz francesa.

1974.- Alberto Romero Tomás "Berto Romero", actor y humorista español.

¿Quién murió el 17 de noviembre?

1494.- Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

1986.- José María Ruiz Gallardón, político y abogado español.

1999.- Enrique Urquijo, cantante español.

2006.- Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2013.- Doris Lessing, escritora británica.

2017.- Totò Riina, jefe de la mafia siciliana.

2023.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Estudiantes.

Horóscopo del 17 de noviembre

Los nacidos el 17 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre, se celebra santa Victoria de Córdoba y santa Isabel de Hungría.