Podcast: “Durante la pandemia de coronavirus hay relaciones que se han roto pero otras se han vuelto a acercar”

La socióloga Rebeca Cordero reconoce que “hemos cambiado mucho en este aspecto. Se ha roto el paradigma y, el plano digital se ha convertido en lo más parecido que teníamos antes”.

Las reuniones familiares en Navidad seguirán, según esta Socióloga, teniendo sus disputas anuales. Lo que va a cambiar es el motivo. Este año vamos a discutir por quiénes nos vamos a juntar. No podemos olvidar, asegura, que los seres humanos somos muy complejos. Basta que nos que nos obliguen a no juntarnos para que queramos estar todos juntos”. “En esta situación pandémica nos hemos dado cuenta de lo dificultoso que es separase de esas relaciones que siempre estaban ahí. Este año, tendremos un distanciamiento personal pero no social. Nos podemos reunir con nuestra familia de manera virtual.

Relaciones rotas y relaciones de acercamiento

A lo largo de este periodo se han roto muchas relaciones, pero otras que estaban separadas, se han vuelto a acercar. Este tiempo de pandemia de coronavirus ha sido un tiempo de cambio. Hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta, que, algunas relaciones diarias o determinadas personas de nuestro círculo no nos aporta y nos hemos separado de ellas. Y relaciones que se habían enfriado se han acercado. Todos estamos más apáticos. Tenemos miedo a todo y la situación está siendo larga. Físicamente no nos vemos bien con la mascarilla. A los problemas psicológicos hay que sumar los económicos.

Niños y secuelas

Los niñosson los más resilientes. Son los que mejor que se adaptan a los cambios. Lo complicado es para los adolescentes pero es cierto, que los niños que tenían alguna dificultad anterior a la pandemia de coronavirus, las secuelas se han agrandado.

Universitarios y Profesores

Se puede dar un modelo de aprendizaje colectivo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Los universitarios y profesores serán fundamentales para crear ese nuevo paradigma. Pero hay que ponerse de acuerdo a nivel grupal, institucional y social. ¿Queremos mayor solidaridad, educación y sanidad global, disminución de las brechas sociales? Hay que revertir el modelo para que sea más humano y social.

Rebeca Cordero. Socióloga y profesora de la Universidad Europea de Madrid