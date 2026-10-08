"El piso de Maricarmen ya está en alquiler en Idealista": el último bulo que se difunde en redes sociales

La muerte de Maricarmen ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales. Sin embargo, entre las muestras de cariño y las reacciones a su fallecimiento, también encontramos desinformación.

"El piso de Maricarmen ya está en Idealista", asegura una publicación que se ha viralizado tras conocerse su fallecimiento este 7 de octubre.

Pero es falso. La supuesta captura del anuncio ha sido generada con Inteligencia Artificial y no hay rastro de esa oferta en el portal inmobiliario.

Además, hay otros detalles que desmontan la supuesta oferta inmobiliaria. El anuncio describe un apartamento de 75 metros cuadrados situado en una segunda planta, cuando Maricarmen vivía en un sexto piso.

La ubicación tampoco coincide. Mientras que el anuncio sitúa el inmueble en el barrio de Salamanca, la vivienda de Maricarmen se encontraba en el distrito madrileño de Retiro.

El fallecimiento de Maricarmen ha trascendido nuestras fronteras y ha tenido una amplia repercusión internacional. Medios de comunicación como 'The New York Times', 'CNN', 'Corriere della Sera' o 'Le Figaro' han recogido su historia, convirtiéndola en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España.

Por el momento, las pertenencias de Maricarmen continúan en el interior de la vivienda, a la espera de que se lleve a cabo la mudanza. Mientras tanto, vecinos, conocidos y activistas han querido rendirle homenaje. A lo largo de la mañana de este jueves han depositado flores, velas, fotografías y mensajes de despedida en dos altares improvisados en recuerdo de su lucha por permanecer en su hogar.

Los homenajes continuarán esta tarde con una marcha en su memoria, que partirá de la Puerta del Sol y recorrerá las calles de Madrid hasta el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, el edificio en el que Maricarmen vivió durante 71 años.