Macarena Barrera Almanza lleva años luchando para que su hijo, un menor con síndrome de Asperger, recibiera la protección que necesitaba frente al acoso escolar que sufrió en el IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla). Ahora, después de que la Justicia haya condenado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a indemnizar a la familia con 8.695,86 euros, ha decidido contar públicamente lo que vivieron. "Yo pedí ayuda. Advertí de lo que estaba sucediendo y confié en que las instituciones actuarían para protegerlo. Pero esa protección no llegó cuando debía", escribe en una carta en la que habla como madre y piensa también en todos los niños que necesitan que su entorno educativo comprenda sus necesidades y garantice su protección.

La familia tardó meses en comprender qué le estaba pasando al niño. Al principio aparecieron síntomas físicos que no relacionaban con el acoso. "Empezó a somatizar, empezó a dolerle la barriga, a tener fatiga, a dolerle la cabeza los domingos, justo antes de cuando empezaban las clases". Pensaron que podía deberse a la presión de los exámenes y a la responsabilidad que sentía ante los estudios. Hasta que una llamada telefónica les hizo entender que detrás de aquellos síntomas había algo mucho más grave. "Mi hijo pedía que, por favor, parasen de insultarlo. Ya nos dimos cuenta de que esa somatización venía de algo más grave", relata su madre.

Cuando comunicaron la situación al IES Néstor Almendros y pidieron que se activara el protocolo contra el acoso escolar, la respuesta, según Macarena, fue negativa. "El instituto reaccionó mal cuando nosotros comunicamos lo que estaba ocurriendo". La madre explica que el centro se aferraba a que no podía hablarse de acoso si no existía una situación mantenida en el tiempo y protagonizada por el mismo agresor. "Que mi hijo hubiese estado recibiendo vejaciones, humillaciones, llamadas de teléfono, mensajes por WhatsApp o incluso en el recreo lo apartasen o lo humillasen, no era suficiente. Tenía que ser reiterada en el tiempo y además por el mismo agresor".

La familia comenzó a comunicar los hechos en 2021 y solicitó la apertura del protocolo correspondiente, que nunca llegó a activarse. Según la nota de prensa difundida sobre el procedimiento, el centro alegaba que dicho protocolo no existía. Macarena recuerda en su carta que la vulnerabilidad de su hijo era conocida por la Administración y que, aun así, no llegó la protección que necesitaba.

La familia decidió entonces "luchar hasta el final", en un camino que describe como "largo y doloroso" y que les llevó a los tribunales. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Administración y ha condenado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a abonar 8.695,86 euros, además de los intereses legales y las costas procesales, fijadas en 300 euros. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario.

Para Macarena, recibir esta resolución supone "una victoria absoluta". Asegura que le llena de orgullo haber llegado hasta el final y que la familia ha confiado "100% en la justicia". Pero insiste en que la compensación económica no puede compararse con el daño sufrido. "Para nada es equiparable al sufrimiento y al daño que sufrió tanto mi hijo, como nosotros, como padres". En su comunicado lo expresa también con claridad: "Una indemnización económica no devuelve el tiempo perdido, no borra el sufrimiento de un niño ni repara todo lo vivido por una familia".

Su reivindicación va más allá de su propio caso. Cuando la Consejería habla de protocolos, estadísticas y medidas contra el acoso escolar, plantea una pregunta: "¿De qué sirven los protocolos si no se activan cuando un niño necesita protección?". Y aclara que su lucha nunca ha sido contra la educación pública. "Mi lucha ha sido para exigir que cumpla con su obligación de proteger a todos los menores, sin excepción".

Macarena espera que esta sentencia marque "un antes y un después" en cualquier procedimiento relacionado con el acoso escolar. Y amplía su petición a todos los menores, tengan o no discapacidad, y estudien en centros públicos o privados. No busca "privilegios ni disculpas vacías". Reclama "responsabilidad, explicaciones y garantías de que ningún otro niño tenga que vivir lo que vivió mi hijo".

También quiere que otras familias sean escuchadas, que ningún aviso de acoso quede sin respuesta y que ningún padre o madre tenga que librar una batalla judicial para conseguir algo tan básico como la protección de sus hijos. En su mensaje, agradece a los medios de comunicación que hayan contribuido a hacer visible la sentencia y a la Asociación Asperger de Andalucía su apoyo durante el proceso. Considera que el acoso escolar es "una lacra que hay que erradicar desde ya".

Pero el final de su carta no está dirigido a la Administración ni a los tribunales. Está dedicado a su hijo, "la persona más importante de toda esta historia". "Estoy orgullosa de ti. Nunca fuiste el problema. Nunca tuviste que avergonzarte de ser quién eres. Tu dignidad, tus derechos y tu forma de ser, merecen siempre respeto".

Macarena recuerda que los derechos de los menores no pueden depender de "cuánto aguante una familia ni de cuánto tiempo esté dispuesta a luchar". Y cierra su escrito con la frase que resume toda su batalla: "Porque unos padres no deberían tener que ganar una sentencia para demostrar que su hijo merecía ser protegido".

Detrás de una sentencia hay una madre

"No escribo solamente para hablar de una sentencia favorable a mi familia. Escribo como madre, por mi hijo y por todos los niños que, por tener una condición dentro del espectro autista o cualquier otra discapacidad, necesitan que su entorno educativo comprenda sus necesidades y garantice su protección.

Mi hijo tiene síndrome de Asperger. Su vulnerabilidad era conocida por la Administración y, aun así, sufrió humillaciones, vejaciones y situaciones que nunca debió tener que soportar.

Yo pedí ayuda. Advertí de lo que estaba sucediendo y confié en que las instituciones actuarían para protegerlo. Pero esa protección no llegó cuando debía.

Por eso decidimos luchar hasta el final. Ha sido un camino largo y doloroso que nos ha llevado a los tribunales, donde la Justicia ha reconocido la responsabilidad de la Administración y ha estimado íntegramente nuestro recurso.

Una indemnización económica no devuelve el tiempo perdido, no borra el sufrimiento de un niño ni repara todo lo vivido por una familia.

Por eso, cuando la Consejería de Educación habla de protocolos, estadísticas y medidas contra el acoso escolar, hay una pregunta que considero inevitable: ¿De qué sirven los protocolos si no se activan cuando un niño necesita protección?.

Mi lucha nunca ha sido contra la educación pública. Mi lucha ha sido para exigir que cumpla con su obligación de proteger a todos los menores, sin excepción.

No busco privilegios ni disculpas vacías. Quiero responsabilidad, explicaciones y garantías de que ningún otro niño tenga que vivir lo que vivió mi hijo.

Ojalá nuestra experiencia sirva para que otras familias sean escuchadas, para que ningún aviso de acoso quede sin respuesta y para que ningún padre o madre tenga que librar una batalla judicial para conseguir algo tan básico como la protección de su hijo.

Y quiero terminar dirigiéndome a la persona más importante de toda esta historia: mi hijo.

Estoy orgullosa de ti. Nunca fuiste el problema. Nunca tuviste que avergonzarte de ser quién eres. Tu dignidad, tus derechos y tu forma de ser, merecen siempre respeto.

Los derechos de nuestros hijos no pueden depender de cuánto aguante una familia ni de cuánto tiempo esté dispuesta a luchar.

Porque unos padres no deberían tener que ganar una sentencia para demostrar que su hijo merecía ser protegido".

Macarena Barrera agradece especialmente a su abogado, Luis Manuel Ventura Pérez, que ha llevado el procedimiento, y a su amiga, la abogada Paula Fernández León, por el apoyo y acompañamiento durante todo el proceso.