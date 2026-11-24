Canarias tutela a 3.325 menores migrantes, pero la cifra podría alcanzar los 4.000 en breve. El presidente canario, Fernando Clavijo ha mostrado su preocupación a que el sistema de acogida colapse y no se pueda garantizar un trato digno a los menores que llegan en cayuco a las islas. "Con el ritmo actual de llegadas, podríamos situarnos por encima de los 4.000, que eran los que teníamos en 2024 cuando se activó la modificación del artículo 35", asegura Clavijo. Hemos visitado uno de los centros de acogida en Tenerife, hace un mes que ha abierto sus puertas dado el incremento de llegadas. Aquí hay en estos momentos 179 menores, pero van a llegar más, asegura su directora, la capacidad es para 200, pero han llegado a tener 450.

El Gobierno de Canarias los distribuye por edades. Los mayores, desde 15 años, van a centros más grandes y los pequeñitos a pisos, descartan los macrocentros. Por sus perfiles deben estar en otro ambiente. Necesitan otro acompañamiento y atención psicológica, porque no saben ni cómo han llegado ni saben por qué los han montado en una patera, ni a dónde venían".

"En los próximos días, los centros de primera acogida se van a quedar cortos, por la gran va ayudas de menores que están llegando", nos explica Laura Segura, Coordinadora territorial de Centro de Menores de ASPROINFA.

"En mes y medio se ha duplicado o más la llegada de menores. No nos esperábamos tal incremento", asegura Laura.

Algunos niños no saben por qué los subieron a una patera

Estos chicos necesitan atención psicológica porque los viajes son largos y duros. Las personas que los atienden aseguran que cada vez llegan más pequeñitos y que, aunque también están viniendo niñas, la mayoría son niños.

Cuando llegan, lo primero que piensan es “estoy bien, voy a llamar a mi familia", asegura la responsable de centros. Para la mayoría, su destino no es Canarias. Quieren viajar a Península y a otros países europeos donde tienen familia: "Es algo que no nos esperábamos, nos hemos tenido que poner manos a la obra y darles esa acogida digna que todos se merecen. Cuando antes veían 10 chicos, ahora vienen 50".

La mayoría vienen solos, de Senegal, Gambia, Mali... cuentan que vienen en busca de de un futuro mejor, para ayudar a sus familias o huyendo de conflictos bélicos, en el caso de los malienses.

El fuerte repunte migratorio en Canarias, sobre todo a El Hierro donde ya la cifra supera los 12.000 migrantes, obliga a reabrir seis centros de menores. El aumento en las llegadas ha obligado a reforzar la red de acogida.