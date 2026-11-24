Agentes de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía de Ecuador desplazados a España iniciaron a principios de octubre una operativo para localizar a William Alcívar Bautista, alias Comandante Willy principal cabecilla de Los Tiguerones, donde habría desempeñado funciones de liderazgo y planificación de actividades delictivas como sicariatos, extorsiones y atentados con coches bomba, entre otros hechos violentos. El investigado ya había sido detenido junto con su hermano en octubre 2024 en Segur de Calafell, en Tarragona, en virtud de una notificación roja de Interpol que finalmente no llegó a materializarse, por lo que las autoridades de Ecuador comunicaron su intención de promover una nueva notificación internacional y solicitaron ayuda para localizarlo.

Las primeras gestiones que se realizan permiten confirmar que el investigado ya no reside en el último domicilio en el que figuraba como conocido. Los investigadores centran sus esfuerzos en analizar la información relativa a su entorno personal y a sus posibles lugares de residencia. Se consigue localizar a conocidos de su círculo más cercano en la provincia de Tarragona y, posteriormente, se localiza la ubicación del propio investigado en la localidad de Sitges. Una información que se comunica a las autoridades ecuatorianas.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que el fugitivo tenía en vigor una resolución administrativa de expulsión del territorio nacional, dictada en 2025 por la Delegación del Gobierno en Alicante. Se establecen entonces dos posibles alternativas para proceder a su detención. La primera consiste en ejecutar la citada resolución de expulsión y, en el supuesto de que esta opción no pudiera llevarse a efecto, solicitar con carácter urgente la activación de una nueva notificación roja de interpol con el objetivo de posibilitar su detención a efectos de extradición.

Las labores de investigación y vigilancia permiten finalmente localizarlo en un resort y teniendo en cuenta que se trataba de un individuo peligroso, se adoptan más medidas de seguridad y se refuerza el dispositivo policial previsto para llevar a cabo su detención. El 22 de noviembre finalmente es arrestado en un hotel de Sitges donde estaba de vacaciones con su familia. Tras su arresto, es trasladado a dependencias policiales de Tarragona, donde los especialistas en extranjeria realizan las actuaciones y los trámites administrativos correspondientes. El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, confirmó ayer que Alcívar había llegado a Guayaquil durante la madrugada de este lunes.

Uno de los principales cabecillas de ‘Los Tiguerones’

El detenido, conocido por los alias de «Negro Willy» y «Comandante Willy», está considerado por las autoridades ecuatorianas como uno de los principales cabecillas de la organización criminal ‘Los Tiguerones’. Según las investigaciones, habría ocupado una posición destacada dentro de la estructura del grupo, desde la que presuntamente dirigía y planificaba diversas actividades delictivas, entre ellas asesinatos por encargo, extorsiones y atentados con coches bomba, además de otros actos de extrema violencia.

A esta organización se le atribuye la participación en numerosos episodios violentos registrados en Ecuador, entre los que destaca el asalto armado a las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil, ocurrido en enero de 2024. El ataque tuvo lugar durante la emisión en directo de un programa, cuando varios individuos armados irrumpieron en los estudios, retuvieron como rehenes a distintos trabajadores y aprovecharon la retransmisión televisiva para lanzar un mensaje de amenaza e intimidación a la ciudadanía y a las instituciones del Estado.