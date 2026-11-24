Se van a cumplir cuatro meses de la entrada masiva de miles de inmigrantes a Ceuta, donde los ciudadanos siguen sin recuperar la normalidad. Todavía hay muchos inmigrantes acampados en distintos puntos de la ciudad. En la frontera del Tarajal han empezado las obras para ampliar el espigón.

Tal y como se aprecia en las imágenes que acompañan esta noticia, hay una embarcación que trabaja mañana y tarde en la construcción del espigón en la frontera del Tarajal, también se va a hacer otro en la frontera de Benzú, con una extensión ambos de cien metros mar adentro y una altura entre tres a seis metros.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha señalado que las obras avanzan a buen ritmo, aunque no estarán listas al menos hasta marzo. Mientras tanto, los vecinos siguen denunciando la falta de normalidad en las calles, así como los intentos desesperados en las calles por cruzar a la Península. "A mí, lo que me importa es salir a la calle e ir segura a la hora que vaya", o "sales del centro y ya se empieza a notar que normalidad cero", cuentan los vecinos cuando les preguntamos por la situación actual en Ceuta.

16.790 migrantes han retornado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto

Un total de 16.790 personas migrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta desde el pasado 10 de agosto, de las que 15.979 lo han hecho de manera voluntaria, según ha detallado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha explicado que en este momento hay 4.938 adultos en las plazas temporales habilitadas por el Estado en Ceuta.

Mientras, 16.790 han retornado a Marruecos, de los que 15.979 lo han hecho voluntariamente y hay también 317 expulsiones y 494 devoluciones.

Por otra parte, el sistema de protección de Ceuta atiende a 3.809 menores y 381 han sido reubicados en la Península, mientras que se han enviado a Marruecos 196 expedientes de repatriación. "Un trabajo que no cesa y que nos permite poco a poco recuperar la normalidad en Ceuta", ha dicho la portavoz del Ejecutivo.