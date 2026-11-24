Ada Colau, candidata de Frente Amplio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha defendido en una entrevista en Espejo Público el voto a su formación para frenar a Vox y garantizar "que haya un gobierno progresista" en los próximos cuatro años en España. En este sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha tildado de "equivocada" la estrategia del PSOE de pedir el voto para aglutinar el voto de la izquierda.

"Es una estrategia equivocada cuando el Partido Socialista hace todo el énfasis en concentrar ese voto útil porque ya lo hemos visto en los dos últimos mandatos y también ahora, hay mucha gente progresista que no va a votar al partido socialista. Y aunque lograra quedar como primera fuerza política tras las elecciones, es imposible que pueda gobernar él solo. por lo tanto, lo que se va a votar el próximo 29 de noviembre es si la coalición es entre PP y Vox o si la colación es entre PSOE y Frente Amplio. De esta forma, es necesario que Frente Amplio entre con toda la fuerza en el próximo Congreso de los Diputados para poder garantizar que haya un gobierno progresista", ha explicado Ada Colau en una entrevista con Susanna Griso.

"Hay ya bastante provincias donde votar al Frente Amplio significa no solo aumentar un escaño para el bloque progresista sino quitarle un escaño a Vox, que para nosotros es una prioridad máxima", ha añadido Ada Colau.

"Es una vergüenza que haya 4,6 millones de pensionistas recibiendo menos del SMI"

La candidata de Frente Amplio ha defendido el impuesto a los ultra ricos y ha asegurado que "no es verdad que los capitales se vayan".

"No es verdad lo de la fuga de capitales cuando se han subido impuestos en este país y estamos hablando de una cuestión de mínimos, de hacer el abc de la socialdemocracia: hay unos pocos que son ultra ricos y que, en los últimos años, se han hecho aún más ricos, mientras que la mayoría social, que trabaja todos los días y paga impuestos, cada día le cuesta más llegar a final de mes", ha indicado Ada Colau.

"Es una vergüenza que haya 4,6 millones de pensionistas recibiendo menos del SMI y la mayoría mujeres, por cierto. Mujeres ue han trabajado toda su vida en trabajos mal remunerados y luego encima trabajando en casa, trabajando el doble y llegan a la jubilación y tenemos a dos millones que están recibiendo menos de 1.000 euros. Frente a esto, claro que hay que subir los impuestos a los ultra ricos para hacer pensiones dignas, para reforzar y garantizar una sanidad pública de calidad que llegue a todo el mundo, para reforzar con maestros y maestras nuestra educación pública. Para eso hay que redistribuir mejor la riqueza", ha subrayado la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales.

"Vamos anunciando medidas nuevas y el PSOE las incorpora a su programa"

Ada Colau, en la entrevista en Espejo Público, se ha mostrado convencida de que el 29 de noviembre lograrán un resultado mucho mejor que el que marcan las encuestas y ha indicado que el PSOE va copiando las medidas sociales que ellos van presentando.

"Desde que presentamos la candidatura hemos tenido una tendencia al alza en todas las encuestas y también sabemos lo que pasó en 2023, que nos daban por totalmente derrotados a nuestro espacio político y en la última semana se le dio la vuelta a esas encuestas, entramos con fuerza y fuimos la clave para que hubiera un gobierno progresista y se hagan las mejores políticas para la mayoría social trabajadora", ha argumentado Ada Colau.

"En campaña Pedro Sánchez se anima mucho y se pone más progresista y vemos como vamos anunciando medidas nuevas y al cabo de unos días parece que el PSOE las incorpora a su programa. Bueno, yo quiero pensar que eso es positivo porque conseguimos que el PSOE sea más progresista de lo que sería por si solo", ha advertido Colau.