La huelga educativa en la Comunidad de Madrid ha vuelto a trasladar sus reivindicaciones a las calles de la capital. Después de una marcha lenta de vehículos y bicicletas que ha complicado los accesos a Madrid durante la hora punta de este martes, los docentes se han concentrado en la Puerta del Sol pese a la lluvia.

Al grito de "súmate a la marea" y frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, los manifestantes aseguran que "no van a parar hasta conseguir lo que piden" e insisten en que continuarán con las protestas durante esta semana.

La marcha ha arrancado a las 7.00 horas con ocho columnas de vehículos procedentes de San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá de Henares. Los participantes han circulado a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora y han decorado sus coches con lazos verdes y mensajes en defensa de la educación pública.

La iniciativa ha complicado el tráfico en los principales accesos a la capital, especialmente en las autovías A-1, A-2 y A-6, así como en la M-607. A la protesta también se han sumado cuatro columnas de ciclistas que han partido desde Plaza Elíptica, Ciudad Lineal, Tetuán y la estación de Metro Miguel Hernández.

Siete semanas de huelga y nuevas protestas

La movilización se enmarca en la huelga indefinida de la enseñanza pública iniciada el pasado 14 de octubre. Los profesores mantienen sus reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reforzar los recursos de los centros educativos públicos.

Entre sus principales demandas figuran la reducción de las ratios de alumnos por aula, la disminución de las horas lectivas, mejoras salariales y una mayor dotación de personal y recursos para los centros.

Los sindicatos reclaman, además, que la Consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se siente a negociar para abordar estas cuestiones y piden a su vez su dimisión.