Antoni Gaudí quería que todo lo que dejara tras su muerte sirviera para pagar las obras de la Sagrada Familia. No disponía de una gran fortuna, su patrimonio se limitaba a dos cuentas bancarias y una casa en el Park Güell. Así lo recoge el inventario de su herencia, un documento firmado en noviembre de 1926 que ahora es conocido por el público al cumplirse cien años de su muerte.

El arquitecto había nombrado a tres personas de su máxima confianza para que se encargaran de sus bienes: Gil Parés, capellán custodio de la Sagrada Familia; Pere Santaló, médico y amigo suyo, y Domènec Sugrañes, arquitecto y discípulo de Gaudí. Los tres acudieron al notario después de su muerte y dejaron constancia de que su voluntad era vender todas sus propiedades y destinar el dinero a las obras del templo en construcción de la Sagrada Familia.

Las cifras del testamento permiten hacerse una idea de lo que poseía un hombre soltero y sin descendencia. Entre las dos cuentas bancarias sumaba unas 3.000 pesetas. La mayor parte de su patrimonio estaba en una vivienda en el Park Güell, valorada en 45.000 pesetas para su venta. Gaudí había heredado la propiedad por mitades, una por parte de su padre y la otra de su sobrina.

Un testamento perdido en un incendio

El inventario cobra especial importancia porque el testamento original de Gaudí ya no se conserva. El arquitecto lo había firmado en 1911 en Puigcerdà, donde se encontraba recuperándose de una enfermedad. Aquel documento desapareció en 1936, cuando se incendió la notaría en la que estaba guardado durante los primeros meses de la Guerra Civil. Y no se tiene constancia de que exista una copia.

Por eso, el documento filtrado es la única fuente documental original que permite conocer con exactitud qué bienes dejó el célebre arquitecto.

El documento permaneció durante 25 años en la notaría donde se firmó y tras este periodo, el documento notarial se trasladó al Arxiu Històric de Protocols de Barcelona donde se conserva hasta la fecha.

La casa del Park Güell terminó vendida a unos particulares en 1926, décadas después fue comprada por los Amics de Gaudí en 1960, siendo inaugurada en 1963 como Casa Museu Gaudí.

Un nombre inesperado en los documentos

El inventario también deja una curiosidad histórica. Entre los documentos relacionados con la herencia aparece la firma de Manuel Azaña, que en julio de 1926 ejercía como funcionario de Justicia y participó en la certificación de las últimas voluntades de Gaudí. Diez años después, Azaña llegaría a la presidencia del Gobierno durante la Segunda República.