Las víctimas del descarrilamiento de Adamuz han conseguido lo que parecía difícil en un escenario de profundas diferencias políticas: reunir a ocho formaciones de ideologías muy distintas en torno a un mismo compromiso. El Partido Popular se ha sumado finalmente al acuerdo impulsado por la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) para promover un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia.

Con la incorporación del PP, ya son ocho los partidos que han firmado su compromiso: PSOE, PP, Vox, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española. La asociación ha recibido la adhesión de los populares «con profunda satisfacción y esperanza» y ha agradecido especialmente la interlocución de Juan Bravo, cuyo trabajo ha permitido hacer realidad la firma.

La iniciativa tiene un elemento diferencial: no ha partido del Gobierno ni de ninguna formación política, sino de las propias víctimas, que han decidido transformar su experiencia y su sufrimiento en una propuesta para evitar que otras familias tengan que atravesar una tragedia similar.

Tres compromisos para cambiar el sistema ferroviario

El futuro Pacto de Estado se articula en torno a tres grandes objetivos. El primero es reforzar la seguridad ferroviaria, con más garantías de prevención, inversión y mantenimiento de las infraestructuras, así como una supervisión técnica independiente que sitúe la seguridad de los pasajeros por encima de cualquier interés económico o político.

El segundo pilar es garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias. La asociación reclama un sistema permanente de asistencia y acompañamiento que incluya apoyo médico, psicológico, social y jurídico, además de una protección efectiva de sus derechos.

El tercer eje pasa por conseguir una justicia ágil y eficaz. Para ello, las víctimas consideran imprescindible dotar de recursos suficientes a las investigaciones y a los procedimientos judiciales, con el objetivo de evitar que los afectados tengan que esperar años o incluso décadas para obtener respuestas.

La asociación insiste en que no busca un acuerdo condicionado por el Gobierno de turno, sino políticas de Estado que permanezcan en el tiempo. «La seguridad de los ciudadanos, la protección de las víctimas y el derecho a la justicia no tienen ideología ni pueden depender de los ciclos electorales», defienden.

PNV, EH Bildu y Junts, pendientes de sumarse

Pese al respaldo conseguido, la asociación quiere ampliar todavía más el consenso y ha hecho un llamamiento a las formaciones que aún no han formalizado su adhesión: el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Junts per Catalunya.

La Asociación de víctimas de Adamuz asegura que su voluntad es alcanzar un acuerdo lo más amplio posible y sin exclusiones. Considera que la seguridad ferroviaria y la protección de las víctimas deben ser compromisos compartidos por todas las fuerzas políticas, independientemente de sus diferencias.

Pacto de Estado sólido y duradero

La asociación advierte de que el compromiso firmado no puede quedarse en una declaración de intenciones. Ahora comienza una nueva etapa para convertir la propuesta en un Pacto de Estado sólido y duradero, con medidas concretas, financiación suficiente, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento. Las víctimas reclaman, además, participar de forma activa y permanente en su desarrollo.

El objetivo es que el acuerdo se traduzca en cambios reales en el sistema ferroviario y en una mejor protección de quienes sufran futuras tragedias.

«Ninguna firma puede devolvernos lo que hemos perdido», reconocen las víctimas, que ven en este acuerdo una oportunidad para evitar nuevas pérdidas y garantizar que ninguna familia vuelva a sentirse sola o desamparada.

Su mensaje resume el espíritu de una iniciativa que ha conseguido llevar el dolor de las víctimas al terreno del consenso político: «No podemos cambiar lo que nos ocurrió, pero sí podemos contribuir a cambiar lo que les ocurra a otros».