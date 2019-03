Perros adiestrados son la nueva medida de protección ante el maltrato a mujeres

En lo que llevamos de año 31 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. Las víctimas de los malos tratos encuentran en los móviles y en las pulseras de aviso una protección pero muchas se sienten más seguras llevando a su lado un perro guardián adiestrado previamente para protegerla.



Existen centros especializados en adiestrar a los perros para que aprendan a vigilar e inmovilizar a su atacante y por ello cada vez son más las mujeres que preferirían este tipo de medida preventiva ante su maltratador. "Hay dos metros de distancia entre el acosador y la víctima porquer el perro está en el medio y va a por todas", asegura un domador de éstos.



Cada vez son más las mujeres que sustituirían las pulseras y móviles que las protegen por guardaespaldas como ellos ya que tal y como asegura una víctima de malos tratos "los teléfonos que hay de ayuda, en los sitios cubiertos no funcionan porque no tienen cobertura y por lo menos el perro sí que me podría ayudar".



Tras meses de entrenamiento, los perros son capaces de poner freno a una agresión. "En el momento que surge el problema tú puedes solicitar la ayuda inmediata y te da tiempo a activar otro tipo de mecanismos como llamar a la policía y correr", afirma una entrenadora de los mismos.

Es por esto que desde el sector de ayuda al maltrato piden que se financie públicamente su preparación y se trate a estos animales como perros lazarillo que nunca pierden de vista a sus dueñas.