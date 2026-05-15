Noticias de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Este viernes la campaña para las elecciones de Andalucía pone su broche y final. También ha terminado la visita de Donald Trump a China.

Trump y Xi cierran con un te una visita "histórica"

Trump y Xi Jinping han tomado el té y almorzado como cierre de la cumbre de las dos grandes potencias, ya calificada como "histórica". Centrada en el comercio y en la carrera por la inteligencia artificial, deja además, una clara advertencia de Xi Jinping. La buena o mala relación entre potencias dependerá de que Estados Unidos no ayude, no siga armando a Taiwán.

Los sindicatos siguen denunciando las desigualdades en la lucha contra el narco

Los sindicatos policiales no paran de denunciarlo. Luchan contra el narcotráfico en desigualdad de condiciones, sin material adecuado y embarcaciones que no pueden alcanzar a las narcolanchas. Son unas 600 las que trafican por la costa española y portuguesa, según un informe de Seguridad Nacional.

Termina la campaña electoral andaluza

La lucha contra el narcotráfico se ha colado de lleno en la campaña andaluza. El PSOE de Montero parece que no consigue remontar tras el descalabro del debate. Su lucha ya no es por ganar sino por no tocar fondo electoral. El PP de Juanma Moreno llama a no confiarse. Su objetivo es revalidar la mayoría absoluta. Hoy se acaba la campaña.

Pedro Sánchez contesta a Israel

La imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina ha enfurecido a Israel. Su ministro de defensa dice que el jugador incitó al odio... y es ÚLTIMA HORA: Pedro Sánchez le ha respondido. Dice que quienes consideran que ondear la bandera de un Estado incita al odio han perdido el juicio. Lo que hizo Lamine es para Sánchez un motivo de orgullo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.