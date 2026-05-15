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Noticias de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 15 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 15 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Este viernes la campaña para las elecciones de Andalucía pone su broche y final. También ha terminado la visita de Donald Trump a China.

Trump y Xi cierran con un te una visita "histórica"

Trump y Xi Jinping han tomado el té y almorzado como cierre de la cumbre de las dos grandes potencias, ya calificada como "histórica". Centrada en el comercio y en la carrera por la inteligencia artificial, deja además, una clara advertencia de Xi Jinping. La buena o mala relación entre potencias dependerá de que Estados Unidos no ayude, no siga armando a Taiwán.

Los sindicatos siguen denunciando las desigualdades en la lucha contra el narco

Los sindicatos policiales no paran de denunciarlo. Luchan contra el narcotráfico en desigualdad de condiciones, sin material adecuado y embarcaciones que no pueden alcanzar a las narcolanchas. Son unas 600 las que trafican por la costa española y portuguesa, según un informe de Seguridad Nacional.

Termina la campaña electoral andaluza

La lucha contra el narcotráfico se ha colado de lleno en la campaña andaluza. El PSOE de Montero parece que no consigue remontar tras el descalabro del debate. Su lucha ya no es por ganar sino por no tocar fondo electoral. El PP de Juanma Moreno llama a no confiarse. Su objetivo es revalidar la mayoría absoluta. Hoy se acaba la campaña.

Pedro Sánchez contesta a Israel

La imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina ha enfurecido a Israel. Su ministro de defensa dice que el jugador incitó al odio... y es ÚLTIMA HORA: Pedro Sánchez le ha respondido. Dice que quienes consideran que ondear la bandera de un Estado incita al odio han perdido el juicio. Lo que hizo Lamine es para Sánchez un motivo de orgullo.

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Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

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Noticias de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Una mujer asiática en un laboratorio

Efemérides de hoy 15 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 15 de mayo?

Narcolancha

¿Quién es 'Escorpión', el hombre que maneja desde Marruecos el narcotráfico en Andalucía?

Foto de archivo de la Policía Nacional
Castilla y León

Encuentran muerta a una mujer que pudo convivir con el cadáver de su madre en Valladolid

Juicio al 'asesino de homosexuales' de Bilbao
País Vasco

Dos transferencias bancarias incriminan al 'asesino de homosexuales' de Bilbao

Manifestación contra el acoso escolar en memoria de Sandra Peña
Sandra Peña

Pintadas y destrozos en el altar de Sandra Peña: su familia denuncia nuevos actos vandálicos

El tío de la menor confirma a Antena 3 Noticias que los destrozos llevan semanas produciéndose en el homenaje instalado junto a su vivienda.

Padres aterrorizados por su hijo en La Palma
Canarias

Unos padres, aterrorizados por su hijo tras su salida de la cárcel: "Nos ha agredido y nos ha echado de casa"

Su madre denuncia que tienen miedo y pide medidas de protección urgente. El padre perdió la visión de un ojo en una de las palizas.

Pruebas selectividad en Madrid

Las universidades ya usan detectores de radiofrecuencia ante al auge de copiar con auriculares invisibles o ChatGPT

Los fugitivos más buscados de Reino Unido

La Policía lanza un aviso: estos delincuentes británicos podrían estar ocultos en España

Capturas de las imágenes grabadas por las cámaras del interior del tren Iryo durante el accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero de 2026 en Adamuz, a 28 de abril de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha enviado al juzgado un informe en el que sostiene que la “causa” del descarrilamiento del tren y su posterior colisión con el Alvia se debió a “la existencia de una rotura de carril” en la línea de alta veloc...

Las víctimas del accidente de Adamuz critican la lentitud de la investigación ferroviaria

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