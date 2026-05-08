Los sindicatos policiales exigen "soluciones" tras la muerte de dos compañeros: "Lo sucedido en Barbate no fue un hecho aislado"

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto y otros dos han resultado heridos en un operativo contra el narcotráfico en Huelva. Tras lo ocurrido, la Guardia Civil ha lamentado en X el fallecimiento de su compañero.

Tal y como han comunicado, "nuestro compañero Germán ha fallecido tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva". El segundo compañero ha muerto tras resultar herido grave durante la actuación, tal y como ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

Este trágico accidente se produce poco más de dos años después de la muerte de otros dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Barbate, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Por tanto, se ha vuelto a poner en duda la seguridad de los agentes durante estas operaciones.

"Lo sucedido en Barbate no era un hecho aislado y el tiempo nos ha dado la razón"

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han lamentado lo ocurrido y señalan que "detrás de cada servicio, hay guardias civiles jugándose la vida". Tal y como ha lamentado una de sus portavoces, Olaya Salardón, "esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que asumen muchas unidades de la Guardia Civil en su trabajo diario"

También desde 'Juntos Pol GC' han mostrado su dolor e indignación por la muerte del agente mientras estaba trabajando. Mediante un comunicado, exigen soluciones inmediatas. Entre las medidas que reclaman, se encuentra el reconocimiento de una profesión de alto riesgo y una ley específica que recoja sus agravios.

A esas voces se suma la JUCIL. Según la secretaria de comunicación de dicha asociación, Mila Cívico, esta situación la vienen "denunciando desde hace mucho tiempo" y asegura que "lo sucedido en Barbate no era un hecho aislado". Asimismo, lamenta que el "tiempo les haya dado la razón".

Feijóo exige "más respaldo para quienes defienden el Estado y la ley"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley".

Además, Núñez Feijóo ha lamentado la pérdida de "otro agente en acto de servicio" y que otros dos guardias civiles hayan resultado heridos, uno de carácter grave y otro leve. El líder popular ha expresado su cariño a "su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil".

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