Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcolanchas

Los sindicatos policiales exigen "soluciones" tras la muerte de dos compañeros: "Lo sucedido en Barbate no fue un hecho aislado"

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto en una operación contra el narcotráfico en Huelva.

Guardia Civil este viernes, en el muelle de Levante, en Huelva

Narcolanchas | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto y otros dos han resultado heridos en un operativo contra el narcotráfico en Huelva. Tras lo ocurrido, la Guardia Civil ha lamentado en X el fallecimiento de su compañero.

Tal y como han comunicado, "nuestro compañero Germán ha fallecido tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva". El segundo compañero ha muerto tras resultar herido grave durante la actuación, tal y como ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

Este trágico accidente se produce poco más de dos años después de la muerte de otros dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Barbate, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Por tanto, se ha vuelto a poner en duda la seguridad de los agentes durante estas operaciones.

"Lo sucedido en Barbate no era un hecho aislado y el tiempo nos ha dado la razón"

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han lamentado lo ocurrido y señalan que "detrás de cada servicio, hay guardias civiles jugándose la vida". Tal y como ha lamentado una de sus portavoces, Olaya Salardón, "esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que asumen muchas unidades de la Guardia Civil en su trabajo diario"

También desde 'Juntos Pol GC' han mostrado su dolor e indignación por la muerte del agente mientras estaba trabajando. Mediante un comunicado, exigen soluciones inmediatas. Entre las medidas que reclaman, se encuentra el reconocimiento de una profesión de alto riesgo y una ley específica que recoja sus agravios.

A esas voces se suma la JUCIL. Según la secretaria de comunicación de dicha asociación, Mila Cívico, esta situación la vienen "denunciando desde hace mucho tiempo" y asegura que "lo sucedido en Barbate no era un hecho aislado". Asimismo, lamenta que el "tiempo les haya dado la razón".

Feijóo exige "más respaldo para quienes defienden el Estado y la ley"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley".

Además, Núñez Feijóo ha lamentado la pérdida de "otro agente en acto de servicio" y que otros dos guardias civiles hayan resultado heridos, uno de carácter grave y otro leve. El líder popular ha expresado su cariño a "su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo del Hospital General Universitario de Alicante.

Aíslan en Alicante a una mujer por sospecha de hantavirus y rastrean a un hombre que pasó una semana en Barcelona

Guardia Civil este viernes, en el muelle de Levante, en Huelva

Los sindicatos policiales exigen "soluciones" tras la muerte de dos compañeros: "Lo sucedido en Barbate no fue un hecho aislado"

Una enfermera de la clínica Girona se emociona durante los minutos de aplausos que les dedican los vecinos a diario, desde que comenzó la pandemia, a las ocho de la tarde, como agradecimiento y reconocimiento a la gran labor que desempeña el personal sanitario. Girona, Cataluña, 23 de abril 2020. (© David Aparicio)

¿Estamos preparados para otra pandemia? El brote del crucero revive el recuerdo del COVID-19

Imagen de archivo de la mano de un bebé
Canarias

Investigan la muerte de un bebé de 20 días como caso de violencia vicaria en Lanzarote

Embarcación de la Guardia Civil de Huelva.
NARCOTRÁFICO

Mueren dos guardias civiles en Huelva tras chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana
AUDENCIA PROVINCIAL

Un matrimonio acusado de facilitar abusos sexuales a una menor de 14 años con drogas, esposas y látigos en Valencia

La madre de la víctima declaró que advirtió de forma personal a los acusados de la edad de su hija.

El compañero de trabajo y amigo de Alfonso Basterra: "O perdió la cabeza o estaba muy enamorado de Rosario Porto"
CASO ASUNTA

Denegado el permiso penitenciario a Alfonso Basterra por "la extrema gravedad del delito" tras el asesinato de Asunta

La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía después de que el juez de vigilancia le concediera el permiso de salir 4 días de prisión.

Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias se prepara ante una posible escala del crucero con hantavirus

Así será el dispositivo de evacuación y aislamiento de los pasajeros del Hondius, el barco afectado por el hantavirus

Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de ARNm contra el hantavirus

Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de Pfizer contra el hantavirus

Camarote del barco

El día a día a bordo del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus: confinados en camarotes y acceso limitado a cubierta

Publicidad