El hombre condenado por asesinar a una mujer en Torremolinos admite ahora que también mató y emparedó a otra mujer

El hombre condenado por asesinar a su expareja Paula en Torremolinos en 2023 ha reconocido ahora que también acabó con la vida de otra mujer casi una década antes. Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, ha admitido por primera vez desde su detención que mató en 2014 a Sibora Gagani, una joven de 22 años, y que ocultó el cuerpo tras levantar un doble tabique en una vivienda del municipio malagueño.

Hasta ahora, el acusado únicamente reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba su muerte y aseguraba que se trataba de "un asunto bastante más complejo". Durante la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía le había "vendido", una versión que nunca compartieron ni los investigadores ni la Fiscalía.

El reconocimiento de los hechos aparece en el escrito de defensa presentado antes del juicio. Marco R. será juzgado por un jurado popular en un procedimiento distinto al seguido por el asesinato de Paula, crimen por el que ya fue condenado a 24 años de prisión.

El cadáver apareció tras el crimen de Paula

La investigación sobre Sibora se reactivó después del asesinato de Paula, expareja del acusado y madre de su hijo. Fue entonces cuando la Policía Nacional encontró el cuerpo oculto en un apartamento de Torremolinos en el que Marco R. ya no residía.

Los agentes localizaron los restos dentro de una caja de madera, cubiertos de cal y escondidos tras un muro construido en una habitación. Junto al cadáver había un cuchillo con restos de sangre y un ramo de flores.

Según el relato de la Fiscalía, el acusado atacó a la joven durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014. La acusación sostiene que le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda.

La Fiscalía mantiene la acusación de asesinato

Pese a admitir ahora la muerte y la ocultación del cuerpo, la defensa rechaza que existiera planificación o alevosía. El acusado niega que el crimen fuera premeditado y sostiene que no hubo una ejecución "sorpresiva".

La Fiscalía, sin embargo, mantiene que actuó de forma similar a como lo hizo años después con Paula. Considera que el crimen se produjo en el marco de violencia de género y reclama para él 22 años de prisión por asesinato con alevosía y un delito contra la integridad moral.

Sibora y Marco R. se conocieron en Italia en 2009 y se trasladaron juntos a España un año después. La joven vivía en Torremolinos bajo una identidad falsa porque no tenía la documentación regularizada. Aunque la relación había atravesado rupturas, ambos convivían de nuevo cuando ocurrió el crimen.

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